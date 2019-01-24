Карибский кризис-2: переворот в Венесуэле грозит обернуться Третьей мировой

В том, что режиссер событий в Венесуэле находится в Вашингтоне, сейчас мало кто сомневается. Уж очень быстро Дональд Трамп признал самозванца-президента, пытающегося захватить власть в этой латиноамериканской стране. Теперь мяч на стороне законного главы государства Николаса Мадуро: в случае, если он обратится за помощью к Китаю и России, мир может столкнуться с угрозами, аналогичными Карибскому кризису.

И Москва, и Пекин в достаточно жесткой форме предостерегли США от военного вмешательства во взрывоопасную ситуацию в Венесуэле. Там вот уже несколько дней не прекращаются многотысячные протесты с требованием отставки законно избранного президента Николоса Мадуро. Он 10 января вступил в должность, но оппозиция не признала итоги выборов.

Накануне, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо на фоне народных протестов объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час президент США Дональд Трамп признал его в этой должности и это заставляет крепко задуматься – почему лидер страны, устраивающей по всему миру оранжевые и иные революции, так быстро одобрил кандидатуру Гуайдо?

На этот факт обратил внимание и глава российской дипломатии Сергей Лавров. "То, что США и ряд других стран, прежде всего, стран региона, незамедлительно признали самопровозглашенного временно исполняющего президента, говорит только о том, что они напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и очень серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", – заявил министр.





Президент Николас Мадуро назвал действия оппозиции государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Больше никаких заявлений Мадуро пока не делал, он лишь обратился за помощью к армии и та присягнула ему на верность.

Прогнозировать сложившуюся в богатой нефтью Венесуэле ситуацию довольно сложно. Ясно одно – Штаты не отступятся от идеи поменять там власть и присосаться к богатствам страны, руководство которой ими неумело пользовалось. Техническое вооружение Венесуэлы застряло где-то в середине ХХ века и средства добычи и переработки нефти там практически не развивались.

Тем не менее, стоимость бензина в этой стране – одна из самых низких в мире, но при этом годовая инфляция превышает миллион процентов, а ВВП страны стремительно катится в пропасть.

Не исключено, что на фоне нынешних протестов президент Мадуро может обратиться за помощью, в том числе, и военной к Китаю и России, как к самым надежным партнерам Венесуэлы.

Москва в последние годы продала много оружие Каракасу, а в декабре 2018 года туда совершила полет группа российских стратегических бомбардировщиков. Это стало своего рода демонстрацией поддержки венесуэльского лидера со стороны Москвы.





Если эта поддержка перерастет в реальную военную помощь, то регион Карибского моря вновь станет самой горячей точкой на карте мира, говорят эксперты. И тогда США и их союзники всерьез задумаются о последних испытаниях российского сверхоружия, о которых Москва объявила совсем недавно. Вряд ли Дональд Трамп захочет повторения Карибского кризиса, а значит попытка революции в Венесуэле, которой пока не дали названия, провалится.



