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Политика

Карибский кризис-2: переворот в Венесуэле грозит обернуться Третьей мировой

Фото: www.globallookpress.com
В том, что режиссер событий в Венесуэле находится в Вашингтоне, сейчас мало кто сомневается. Уж очень быстро Дональд Трамп признал самозванца-президента, пытающегося захватить власть в этой латиноамериканской стране. Теперь мяч на стороне законного главы государства Николаса Мадуро: в случае, если он обратится за помощью к Китаю и России, мир может столкнуться с угрозами, аналогичными Карибскому кризису.
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И Москва, и Пекин в достаточно жесткой форме предостерегли США от военного вмешательства во взрывоопасную ситуацию в Венесуэле. Там вот уже несколько дней не прекращаются многотысячные протесты с требованием отставки законно избранного президента Николоса Мадуро. Он 10 января вступил в должность, но оппозиция не признала итоги выборов.

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Накануне, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо на фоне народных протестов объявил себя исполняющим обязанности  главы государства. Буквально через час президент США Дональд Трамп признал его в этой должности и это заставляет крепко задуматься – почему лидер страны, устраивающей по всему миру оранжевые и иные революции, так быстро одобрил кандидатуру Гуайдо?

На этот факт обратил внимание и глава российской дипломатии Сергей Лавров. "То, что США и ряд других стран, прежде всего, стран региона, незамедлительно признали самопровозглашенного временно исполняющего президента, говорит только о том, что они напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и очень серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", – заявил министр.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Президент Николас Мадуро назвал действия оппозиции государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Больше никаких заявлений Мадуро пока не делал, он лишь обратился за помощью к армии и та присягнула ему на верность.

Прогнозировать сложившуюся в богатой нефтью Венесуэле ситуацию довольно сложно. Ясно одно – Штаты не отступятся от идеи поменять там власть и присосаться к богатствам страны, руководство которой ими неумело пользовалось. Техническое вооружение Венесуэлы застряло где-то в середине ХХ века и средства добычи и переработки нефти там практически не развивались.

Фото: www.globallookpress.com

Тем не менее, стоимость бензина в этой стране – одна из самых низких в мире, но при этом годовая инфляция превышает миллион процентов, а ВВП страны стремительно катится в пропасть.

Не исключено, что на фоне нынешних протестов президент Мадуро может обратиться за помощью, в том числе, и военной к Китаю и России, как к самым надежным партнерам Венесуэлы.

Москва в последние годы продала много оружие Каракасу, а в декабре 2018 года туда совершила полет группа российских стратегических бомбардировщиков. Это стало своего рода демонстрацией поддержки венесуэльского лидера со стороны Москвы.

Скриншот yandex.ru/maps

Если эта поддержка перерастет в реальную военную помощь, то регион Карибского моря вновь станет самой горячей точкой на карте мира, говорят эксперты. И тогда США и их союзники всерьез задумаются о последних испытаниях российского сверхоружия, о которых Москва объявила совсем недавно. Вряд ли Дональд Трамп захочет повторения Карибского кризиса, а значит попытка революции в Венесуэле, которой пока не дали названия, провалится.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Автор: Александр Комаров24 января 2019, 22:01

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