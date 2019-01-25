Россиян решили обложить налогом на смартфоны

Члены Совета Федерации разработали законопроект, согласно которому все владельцы мобильных устройств, работающих в сотовых сетях, должны будут пройти платную регистрацию. Документ будет вскоре отправлен на рассмотрение в Госдуму.

Автором инициативы стала заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. Законопроект коснется как производителей и импортеров, так и физических лиц. Предполагается, что с 1 февраля 2020 года все граждане России должны будут самостоятельно регистрировать приобретенные за границей гаджеты по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Пошлина составит около 100 рублей. Сделать это они смогут через портал госуслуг в течение нескольких месяцев после покупки телефона.

Как отмечает автор, данное правило затронет не только смартфоны, но и ноутбуки, планшеты и даже датчики воды. "Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера", – передает слова Людмилы Боковой РБК. Устройства, которые не прошли процедуру регистрации, будут блокировать.

Разработчики уверены, что подобные меры помогут решить проблему кражи мобильных телефонов, а также предотвратить ввоз контрафактной продукции. Кроме того, данная инициатива может сыграть важную роль в поиске устройств, которые используют для общения злоумышленники.