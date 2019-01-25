Россиян решили обложить налогом на смартфоны
Автором инициативы стала заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. Законопроект коснется как производителей и импортеров, так и физических лиц. Предполагается, что с 1 февраля 2020 года все граждане России должны будут самостоятельно регистрировать приобретенные за границей гаджеты по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Пошлина составит около 100 рублей. Сделать это они смогут через портал госуслуг в течение нескольких месяцев после покупки телефона.
Как отмечает автор, данное правило затронет не только смартфоны, но и ноутбуки, планшеты и даже датчики воды. "Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера", – передает слова Людмилы Боковой РБК. Устройства, которые не прошли процедуру регистрации, будут блокировать.
Разработчики уверены, что подобные меры помогут решить проблему кражи мобильных телефонов, а также предотвратить ввоз контрафактной продукции. Кроме того, данная инициатива может сыграть важную роль в поиске устройств, которые используют для общения злоумышленники.
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