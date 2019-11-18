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Настя Рыбка

эскорт-модель и блогер
Настя Рыбка
  • Дата рождения: 27 февраля 1990
  • Место рождения: г. Бобруйск, Республика Беларусь
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Размер груди: 1
  • Жена/Муж: нет
  • Дети: нет

Анастасия родилась 27 февраля 1997 года в Бобруйске (по другим сведениям, 27 февраля 1990 года). Согласно своей книге, жила в двухкомнатной квартире с приемной матерью-хирургом, впоследствии мать умерла. Своих настоящих родителей она никогда не видела.

Заочно окончила Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, по специальности учитель биологии. Работала менеджером по продажам в Бобруйске. В 2016 году приехала в Москву из Беларуси и стала наложницей гарема Алекса Лесли (Александр Кириллов, родом из Витебска) и его ученицей.

Согласно расследованию Алексея Навального, в августе 2016 году она присутствовала на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски в вояже у берегов Норвегии.

Ведет тренинги по соблазнению. В 2017 году в интервью на телеканале ТВ Центр заявила, что соблазнила 6 долларовых миллиардеров. В сентябре того же года ее имя упоминалось в СМИ в связи с Олегом Дерипаской.

Опубликовала книгу «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха», где рассказывает о своих близких отношениях с миллиардером по имени Руслан, однако некоторые СМИ утверждают, что под этим псевдонимом скрывается олигарх Олег Дерипаска и что публикация этой книги способствовала грядущему разводу Дерипаски с женой Полиной, которая приходится дочерью бывшему руководителю администрации президента РФ Валентину Юмашеву.

"Трутся друг о друга": проститутка Рыбка рассекретила роман Дурова с темнокожим парнем

"Трутся друг о друга": проститутка Рыбка рассекретила роман Дурова с темнокожим парнем
35-летний Павел Дуров – предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм". Однако мало кто знает о личной жизни лауреата стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратного лауреата Потанинской стипендии. Самая знаменитая эскортница страны Настя Рыбка приоткрыла завесу тайны. "Я была у Дурова в гостях, – рассказала Рыбка.

Телефон и крупная сумма: эскортницу Рыбку нарекли воровкой в Москве

Телефон и крупная сумма: эскортницу Рыбку нарекли воровкой в Москве
Оскандалившуюся эскортницу Настю Рыбку вновь обвиняют в преступлении. На сей раз девушка якобы организовала крупную кражу. Казалось бы, после срока в Тайской тюрьме, шантажа олигархов и уголовного преследования девушка должна вести себя осторожнее.

Половой гигант Настя Рыбка поделилась изумлением из туалета

Половой гигант Настя Рыбка поделилась изумлением из туалета
Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, активно ведет свои социальные сети. Там, помимо историй про ее разгульную жизнь, иногда бывают даже полезные вещи.  Накануне эскортница в одиночестве сходила на фильм "К звездам".

Эскортница Рыбка трогательно обратилась к Лукашенко

Эскортница Рыбка трогательно обратилась к Лукашенко
Анастасия Вашукевич записала видеообращение президенту Белоруссии, в котором поблагодарила Александра Лукашенко за поддержку и оказанную помощь. Ролик появился на странице адвоката Насти Рыбки в среду, 23 января.  Вашукевич должна была посетить  пресс-конференцию, организованную агентством "Национальная служба новостей", но не смогла приехать, потому что заболела.

Дерипаска отомстил Насте Рыбке за секс-скандал

Дерипаска отомстил Насте Рыбке за секс-скандал
Усть-Лабинский районный суд признал незаконной распространяемую Настей Рыбкой и Алексом Лесли информацию о миллиардере Олеге Дерипаске. Таким образом, фигуранты обязаны выплатить предпринимателю миллион в качестве компенсации морального вреда.  Адвокат Дерипаски Алексей Мельников рассказал, что суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с каждого из ответчиков по 500 тысяч рублей.

США бросили умирать "шпионку" Настю Рыбку

США бросили умирать "шпионку" Настю Рыбку
Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, не вызвала интереса США. В Госдепе сообщили, что не собираются проводить встречу с девушкой. Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, в Америке знают об аресте Насти Рыбки.

Эскортница Рыбка всплыла в скандале с Трампом

Эскортница Рыбка всплыла в скандале с Трампом
Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич утверждает, что у нее есть 16 часов аудиозаписией, на которых говорят о выборах в США. В застенках тайской тюрьмы с Настей Рыбкой (это творческий псевдоним Вашукевич) пообщались зарубежные репортеры. Журналисты The New York Times и CNN посетили Рыбку после того, как она попросила политического убежища в США.

Настя Рыбка выдала желаемое за действительное

Настя Рыбка выдала желаемое за действительное
В посольстве России в Таиланде ответили на заявление скандальной блогерши Насти Рыбки об угрозах в местной тюрьме. По мнению российских дипломатических представителей, девушка выдает желаемое за действительное. Анастасия Вашукевич, ставшая известной на всю Россию под своим творческим псевдонимом Настя Рыбка, продолжает делать сенсационные заявления из таиландских застенок.

Насте Рыбке осталось 4 года

Насте Рыбке осталось 4 года
В гороскоп скандальной девушки по вызову заглянул астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко. Он составил схему, из которой видно, что Анастасия Вашукевич будет заниматься эскортом до 32 лет. "Благодаря пикантной истории с миллионером девушка словила хайп.

Настя Рыбка обозвала Викторию Боню "просроченной и поюзанной"

Настя Рыбка обозвала Викторию Боню "просроченной и поюзанной"
Эскортница унизила звезду "Дома-2". Видимо, для хайпа любые средства хороши.  Ряды героев медиапространства пополнились.

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