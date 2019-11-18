Настя Рыбка эскорт-модель и блогер

Анастасия родилась 27 февраля 1997 года в Бобруйске (по другим сведениям, 27 февраля 1990 года). Согласно своей книге, жила в двухкомнатной квартире с приемной матерью-хирургом, впоследствии мать умерла. Своих настоящих родителей она никогда не видела.

Заочно окончила Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, по специальности учитель биологии. Работала менеджером по продажам в Бобруйске. В 2016 году приехала в Москву из Беларуси и стала наложницей гарема Алекса Лесли (Александр Кириллов, родом из Витебска) и его ученицей.

Согласно расследованию Алексея Навального, в августе 2016 году она присутствовала на яхте Elden миллиардера Олега Дерипаски в вояже у берегов Норвегии.

Ведет тренинги по соблазнению. В 2017 году в интервью на телеканале ТВ Центр заявила, что соблазнила 6 долларовых миллиардеров. В сентябре того же года ее имя упоминалось в СМИ в связи с Олегом Дерипаской.

Опубликовала книгу «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха», где рассказывает о своих близких отношениях с миллиардером по имени Руслан, однако некоторые СМИ утверждают, что под этим псевдонимом скрывается олигарх Олег Дерипаска и что публикация этой книги способствовала грядущему разводу Дерипаски с женой Полиной, которая приходится дочерью бывшему руководителю администрации президента РФ Валентину Юмашеву.