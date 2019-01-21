Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II

Королеве Великобритании Елизавете II, которой в апреле исполняется 93 года, готовят замену. Вслед за ней британский трон займет ее сын, принц Чарльз Уэльский. Однако ему уже исполнилось 70 лет – так что реальный кандидат на престол его наследник, принц Уильям. Наблюдатели заметили, что герцога Кембриджского уже готовят к этой роли.

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