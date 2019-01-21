Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II
Принц Уильям все чаще принимает участие в тайных совещаниях по управлению делами герцогства. Впервые он побывал на этом собрании в 2011 году, в 2017-м – дважды. А за последние четыре месяца герцог Кембриджский уже посетил заседания трижды.
Первый наследник короны – принц Чарльз – и сам уже отметил 70-летний юбилей. Когда именно он займет трон, неизвестно – но в силу очевидных причин его царствование долго не продлится. В королевской семье это понимают - так что старшего внука заранее готовят к тому, чтобы стать королем. По подсчетам журоналистов, 36-летний внук Елизаветы II станет монархом Англии не позднее 60-ти лет.
Впрочем, и до восшествия на британский престол принц Уильям приобретет немало. Когда будет коронован принц Чарльз, то Уильям, как первый в очереди на трон, станет первым пэром королевства Англия и получит титул герцога Корнуолльского. Вдобавок к званию принц получит целое герцогство, которым сейчас владеет принц Чарльз. Эти земли оцениваются в 1 миллиард фунтов стерлингов А доход от них за последний год составил около 20,5 миллиона фунтов.
Еще одним признаком того, что Уильям уже готовится к королевской роли, считают следующий факт: герцог Кембриджский оставил свою должность пилота санитарной авиации. Ведь теперь постоянное участие принца Уильяма в государственных делах становится все более важным, – пишет DailyStar.
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