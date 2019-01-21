Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Понедельник 21 января
Лента новостей
21:16
Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной
20:48
"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика
20:44
Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
20:43
В Ижевске бомж до смерти избил знакомого
20:43
Красавицу Водянову сосватали за 17-летнего сына
20:26
В Татарстане проигравший в карты мужчина убил оппонента
19:39
В Керченском проливе после взрыва загорелись два корабля
18:59
Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле
18:47
Единороссы массово отказываются от пенсионных надбавок
18:33
Навка проболталась о жутких страданиях
18:01
Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
18:00
В Тюмени из здания поликлиники эвакуировали сотни человек
17:07
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
17:05
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
17:04
Японский стритфуд покорил Москву
17:01
В Омске трехлетняя девочка отравилась лекарством
16:58
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
16:43
Под Нижним Новгородом катавшийся на тюбинге ребенок попал под машину
16:37
Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой
16:33
"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ
16:21
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
16:10
Под Туапсе нашли лодку с трупом мужчины
16:01
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
15:40
Отравленные Скрипали нанесли удар по России
15:24
В Питере жестоко избили доставщика еды
15:24
69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца
15:02
Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии
14:33
"Отвратительно и безнравственно!": разгневанный Ярмольник напал на телеканалы
14:27
Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями
14:21
Российские военные погибли в Абхазии
14:09
Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
14:04
Успенская спрятала тяжелобольную дочь
13:51
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
13:50
"Регина на развод подаст": Топалов признался в любви к Бузовой
13:32
В Ижевске маршрутка с пассажирами врезалась в трактор
13:17
Создан портрет типичного магазинного воришки
13:10
Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
13:06
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
13:03
Помор насмерть забил соседа за беспорядок
12:54
Туктамышева показала фото с возлюбленным
12:35
Пугачева и Галкин завелись от секса Лободы
12:31
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство
12:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года
12:27
Любовница Питта перешла дорогу Джоли
11:58
"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым
11:47
На стройке в Подмосковье нашли бомбу
11:39
Секс признали эффективным средством в борьбе с болезнями
11:31
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
11:31
Есть жертвы: автобус с футболистами сорвался с обрыва
11:27
Удары Израиля по Сирии сняли на видео
11:24
"Это ошибка": Зеленский нелепо оправдался за выдвижение в президенты
11:13
На берегу Финского залива умер рыбак
11:05
Дочь Осина прокляла оплатившего похороны Разина
11:04
Жителей Магнитогорска запугивают серией терактов
11:01
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
10:47
Покалеченный сын Яковлевой разводится с Мельниковой
10:46
В Москве нашли мертвую женщину с пробитой головой
10:42
В Афинах протестующие напали на полицию
10:31
Туктамышева заявила о завершении карьеры из-за болезни
10:19
В России научились добывать электричество из мусора
10:16
Униженный Путиным Порошенко решился на отчаянный шаг
10:15
Волочкова выпрашивала пожелания в свой день рождения
10:03
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
09:57
На Камчатке пьяная автоледи насмерть сбила катавшуюся на ватрушке девушку
09:39
"Библейский Содом": звезда "Дома-2" раскрыла правду о шоу
09:10
"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Леры Кудрявцевой
09:09
Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве
09:07
Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
09:01
В Москве ограбили девушку-подростка
08:42
Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение в жителям Уфы
08:31
Высоцкая обвенчалась с престарелым Кончаловским
08:30
В Москве в больницу попал известный композитор
08:20
Обрушение стены дома в Магнитогорске попало на видео
07:19
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
21:36
Затравленную помощницу Петросяна закрыли грудью
19:21
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года
17:47
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
17:10
Звезда "Уральских пельменей" высказалась о сенсационном возвращении
15:54
Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет
15:22
Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль
14:49
Питт закрутил роман с известной актрисой после развода с Джоли
14:32
Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии
14:01
Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой
13:41
Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
13:14
"Поздравляю с пополнением!": Лазарев показал своего малыша
12:42
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
12:31
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением
12:25
Признанную иконой стиля модель съел рак
11:58
"Ужасно бездарный": Галкина признали недостойным цветущей Пугачевой
11:41
Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни
11:13
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
10:48
Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома
10:15
"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт
08:06
Палата без удобств: Маркл решила рожать в больнице для бедных назло Миддлтон
06:02
"Беру с собой на все гастроли": Валерия призналась в тайной зависимости
00:14
"Конец пятилетке издевательств": Порошенко предрекли скорый крах и забвение
21:03
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
17:28
Евгения Медведева сбежала из страны
16:36
Арбенина выписалась из клиники после сердечного приступа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
Общество

Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II

Принц Уильям. Фото: www.globallookpress.com
Королеве Великобритании Елизавете II, которой в апреле исполняется 93 года, готовят замену. Вслед за ней британский трон займет ее сын, принц Чарльз Уэльский. Однако ему уже исполнилось 70 лет – так что реальный кандидат на престол его наследник, принц Уильям. Наблюдатели заметили, что герцога Кембриджского уже готовят к этой роли.
прочитано 5087 раз

Принц Уильям все чаще принимает участие в тайных совещаниях по управлению делами герцогства. Впервые он побывал на этом собрании в 2011 году, в 2017-м – дважды. А за последние четыре месяца герцог Кембриджский уже посетил заседания трижды.

ПО ТЕМЕ

Меган Маркл приготовила новый удар для Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Легкомысленный принц Уильям бросил Кейт Миддлтон из-за вечеринки

Первый наследник короны – принц Чарльз – и сам уже отметил 70-летний юбилей. Когда именно он займет трон, неизвестно – но в силу очевидных причин его царствование долго не продлится. В королевской семье это понимают - так что старшего внука заранее готовят к тому, чтобы стать королем. По подсчетам журоналистов, 36-летний внук Елизаветы II станет монархом Англии не позднее 60-ти лет.

Впрочем, и до восшествия на британский престол принц Уильям приобретет немало. Когда будет коронован принц Чарльз, то Уильям, как первый в очереди на трон, станет первым пэром королевства Англия и получит титул герцога Корнуолльского. Вдобавок к званию принц получит целое герцогство, которым сейчас владеет принц Чарльз. Эти земли оцениваются в 1 миллиард фунтов стерлингов А доход от них за последний год составил около 20,5 миллиона фунтов.

Еще одним признаком того, что Уильям уже готовится к королевской роли, считают следующий факт: герцог Кембриджский оставил свою должность пилота санитарной авиации. Ведь теперь постоянное участие принца Уильяма в государственных делах становится все более важным, – пишет DailyStar. 

Автор: Андрей Евлампиев21 января 2019, 20:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

567

комментарии

Политика

Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство

Шоу-бизнес

Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной
"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика
Красавицу Водянову сосватали за 17-летнего сына
Вздохнули с облегчением: коллеги избавились от неудобной Кожевниковой

Проишествия

Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Политика

Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам

Комик вынужден мерзнуть
Шоу-бизнес

"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым

Певица обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Покалеченный сын Яковлевой разводится с Мельниковой

Супружеская жизнь пары оказалась недолгой
Шоу-бизнес

"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ

Поклонники надеются, что у продюсера родится дочка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
Пугачеву ждет операция
Совет на выходные
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке

Фоторепортажи

Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанную иконой стиля модель съел рак
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи

Спорт

Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак

Регионы

Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru