"Дерзкая и сексуальная": новый образ Захаровой восхитил россиян
На фотографии она запечатлена в автомобиле. Дипломат примерила необычный головной убор – черный картуз. "По Садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу московская ночь..." Хорошей всем ночи!" – написала Мария Захарова.
Многие подписчики пришли в восторг от смелого аксессуара. "Стильный картуз! Прямо очень", "Красавица и умница! Каждое Выше слово – не в бровь, а в глаз!", "Машенька, Вы очень умная, логичная, честная, всезнающая, образованная", "Маша, кепка – класс!", "Дерзкая и сексуальная", – написали пользователи.
Однако среди восторженных откликов появились и недовольные комментарии. Некоторые подписчики заявили, что Захарова перестала ухаживать за собой: "Ногти, смотрю, ненакрашенные. Неужели много дел по хозяйству?", "Грызет ногти от нервов", "Что с ногтями?", "Страшная стала, как моя жизнь".
Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова может похвастаться и элегантными женскими нарядами в своем гардеробе. Ранее она опубликовала в микроблоге снимок, где сидит перед камерой в нежном розовом платье с цветочным узором.
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