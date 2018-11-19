80-летняя Ахеджакова боится обнародования романа с 34-летним Шаляпиным

Прохор Шаляпин – известный дамский угодник и сердцеед. У него были романы с самыми красивыми женщинам культуры и бизнеса – Ларисой Копенкиной, Анной Калашниковой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. А вот актриса Лия Ахеджакова – видимо, в силу преклонного возраста – на чары сексуального красавца не купилась...

Прохор, как тонкий ценитель искусства, никогда не пропускает премьер в театре "Геликон-опера". Да и как не пойти, когда о "Волшебной флейте" здесь в постановке Ильи Ильина говорит вся светская Москва – мол, дорого, масштабно, креативно, оригинально, ярко, необычно. Словом, для всех утонченных людей это – must have!

Оценить спектакль пригласили и Лию Ахеджакову. В театре с ней бок о бок оказался Прохор Шаляпин. Но славящаяся крутым нравом актриса общаться с музыкантом не захотела. "Приехал в "Геликон-оперу" на шикарную постановку "Волшебная флейта" Моцарта, – говорит ошарашенный Шаляпин. – В зрительном зале случайно оказался рядом с великой Лией Ахеджаковой и, пользуясь случаем, попросил разрешения сделать с ней памятное фото. На что впервые в жизни получил категорический отказ."

Актриса бежала от красавца, как поп от синагоги. "Лия Меджидовна решила, что нам могут приписать роман, и категорически отказала мне в фото! Вот тебе и дела", – написал Шаляпин на своей странице в Instagram.

Лия Меджидовна держит личную жизнь в тайне. Но известно, что она была замужем за актером Малого театра Валерием Носиком и за художником и поэтом Борисом Кочейшвили. А летом 2001 года зарегистрировала брак с московским фотографом Владимиром Персияниновым. Детей у нее нет.