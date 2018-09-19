"Придется публично отдуваться": как в Израиле отреагировали на убийство 15 россиян

Израильские СМИ прокомментировали крушение российского самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, произошедшее 17 сентября. Они признали, что отчасти вина лежит на Иерусалиме.

Журналист издания Haaretz отметил, что ЧП могло быть "отчасти спровоцировано запоздалым оповещением со стороны Израиля", а также целым рядом факторов, среди которых несогласованность действий между Россией и Сирией. Газета сделала вывод, что Израиль в ближайшее время будет вынужден "публично отдуваться за случившееся".

В свою очередь Jerusalem Post пишет, что раньше реакция Москвы в адрес Иерусалима после инцидентов с участием израильской авиации не была такой жесткой. Вместе с тем издание признает: версия, согласно которой израильские ВВС умышленно ввели в заблуждение сирийские силы ПВО, имеет место. Журналист приводит в подтверждение тот факт, что уведомление об ударе российской стороне пришло менее чем за минуту до атаки.

Газета "Едиот Ахронот" называет версию о преднамеренной провокации Израиля необоснованной. По мнению автора, в инциденте виноваты сирийские правительственные войска. Опасения издания вызывают лишь слухи о возможных поставках сирийской армии зенитных комплексов С-300, что может осложнить деятельность израильской авиации в регионе.

Приедет лапшу вешать на уши! За такое количество погибших российских военных Израиль должен быть наказан. Это преднамеренное действие направленное против России. Сирийские ПВО тут спровоцированное лицо на которое Израиль сваливает своё преступление. Это тактическая хитрость! — ☆★Котофей Котофеевич★☆ (@POLARSTAR681) 18 сентября 2018 г.

Напомним, самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит сирийскими силами ПВО над Средиземным морем. Экипаж погиб. Причиной удара стали маневры израильских истребителей F-16, атаковавших цели на территории Сирии. В Москве расценили действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватный ответ.