Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных

Стали известны новые подробности трагического инцидента с самолетом Ил-20. Выяснилось, что уведомление нашей страны об операции в Сирии поступило, но слишком поздно.

В Минобороны считают, что израильтяне "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров", и намеренно "пошли на эту провокацию". Оказалось, что Израиль уведомил Россию по горячей линии менее чем за минуту до удара, передает Ura.ru.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, за это время не получилось бы вывести самолет в безопасную зону. Таким образом, шансов выжить у экипажа в этой ситуации не было.

По информации ведомства, в налете участвовали F-16. Они заходили на цели на малой высоте со стороны моря. При этом бомбежка осуществлялась вблизи от заходившего на посадку самолета Ил-20. Израильтяне "подставили" его под огонь сирийской ПВО, и он оказался поражен ракетой комплекса С-200.

На борту находились 15 российских военных – они погибли. В Минобороны заявили, что оставляют за собой право на адекватный ответ на подобные действия ВВС Израиля, сообщает Пятый канал.

Напомним, что связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20 пропала 17 сентября около 23:00 мск. Воздушное судно находилось в 35 километрах от побережья Средиземного моря.