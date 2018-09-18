Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски

Самолет с россиянами сбит в Сирии Отравление Скрипалей Развод Петросяна и Степаненко "Дом-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
"Все плохо": к госпитализированной звезде "Дома-2" пришел священник
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Не кидайте в меня мусором"
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
партнеры
Вторник 18 сентября
Лента новостей
13:17
23-летняя российская чемпионка найдена мертвой в собственном доме
12:56
Россиянка продала дочь за три тысячи рублей
12:47
Россиянин напал на ларек ради двух тысяч рублей
12:35
Многодетные родители выберут отпуск в удобное время
11:23
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
11:21
Под Москвой 18-летний юноша распсиховался и зарезал мужчину
11:08
Маликов вывел в свет постаревшую жену
10:55
Выставка – признание в любви откроется в Москве
10:41
Известный боец умер от рака в 41 год
10:14
"Проснись, стань человеком": Андрейченко послала знак вероломному наследнику
10:02
81-летний Мережко рассказал о романе с молодой после смерти жены от рака
09:53
В Карелии ребенка чудом спасли с карниза многоэтажки
09:19
Как живут пятилетние двойняшки Пугачевой и Галкина
09:18
Украина придумала новый способ вернуть Крым
09:15
Гонки в Домодедово закончились жутким ДТП
09:04
"Игру престолов" признали лучшим сериалом
08:27
Беременная четвертым ребенком Наталья Антонова объявила об уходе
08:23
"Застукала с молоденькой": жена Дзагоева забрала детей и убежала из Москвы
07:58
В центре Москвы столкнулись Gelandewagen, Bentley и Lamborghini
22:02
"Поет в аду": последнее интервью Кобзона взбесило Украину
22:01
Задолжавшая всему свету Собчак прячется от кредиторов
21:59
Украинка отхлестала оппонента перед носом Соловьева (видео)
21:49
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
21:49
Потерявшую хватку Пугачеву призвали слезть с шеи ушлого Галкина
21:41
Новые факты по МН17 окончательно добили Порошенко
21:31
В Челнах школьники подбросили "гранату" в магазин
21:25
"Развелся с женой": Малахов и известная актриса тайно отпраздновали свадьбу
20:53
"Опять дауна родите": беременная Бледанс устроила драку у Малахова
20:52
В Нижнем Тагиле директор магазина напал на покупателя
20:27
В Тюмени загорелся автомобиль
19:48
"Работают психологи": жена высказалась о состоянии разбитого инсультом Носкова
19:45
В Ростове поймали серийного насильника
19:10
Решившийся на смелый шаг Петросян с треском провалился
19:02
Загнанной в угол Степаненко пообещали перекрыть воду в квартире
18:39
Пронырливая Порошина в положении нарушила молчание
18:09
"Отец – известный актер": Стриженова рассказала о своей беременности
17:52
Петров и Боширов вынудили Кеосаяна ругаться матом
17:51
Депардье решил получить гражданство Турции
17:41
Начавший войну Трамп подложил свинью Путину
17:38
Почему беспечные люди более успешны
16:58
Иссохшая Волочкова потеряла грудь
16:47
Эрдоган совершил подлость перед встречей с Путиным
16:37
Москвичи прогуляются по "Тропе здоровья"
16:35
Ольгу Дроздову побили и закидали камнями
16:34
Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе
16:32
Украина врезала России за "фейковое" расследование по MH17
16:22
Раздувшаяся Максакова бестолково объяснилась
16:19
Сказке конец: Москву покидает бабье лето
16:05
Деньги коррупционеров направят в Пенсионный фонд
15:43
"Богиня секса": первое фото старушки-жены Солнцева после пластики
15:42
Носков в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга
15:38
Под Москвой начался крупный пожар
15:05
Николая Носкова увезли после инсульта
15:00
Киев попался на чудовищной лжи о сбитом в Донбассе Boeing
14:53
Известный актер после ЧП вышел из комы
14:49
Клип "Цвет настроения черный" заставил Бледанс раздеться
14:49
Умер ведущий программы "Час Пик"
14:45
В Ижевске из водоема выловили утопленника
14:37
В Казани рейсовый автобус сбил женщину и скрылся с места ДТП
14:28
Популярного певца похоронили заживо в Москве
14:24
В жуткой аварии под Нижним Тагилом погиб человек
14:14
В Тюмени пьяная девушка выпала из окна
14:07
"Никогда не прощу": певица Валерия об обмане мужа
14:07
В Омске произошла массовая авария
14:06
Единороссы взяли на контроль выплаты учителям за ГИА
13:58
Пострадали дети: иномарка вылетела на тротуар в Нижнем Новгороде
13:50
Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены
13:46
Монеточка нелепо оправдалась за скандал в Москве
13:41
Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик
13:30
Уснувший за рулем водитель влетел в столб
13:09
С больной Началовой сняли волосы и сожгли
13:04
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
13:02
Первый Фестиваль Чехии пройдет в Москве
13:00
Виновна Украина: шокирующие подробности уничтожения Boeing над Донбассом
12:56
Почему брак превращает мужчину в свинью
12:55
Умер легендарный хоккеист
12:51
Беспилотные автомобили заполонят российские города
12:44
Порошенко официально разорвал договор о дружбе с Россией
12:24
Роскошная Зейналова раскусила вспотевших Петрова и Боширова
12:15
Минобороны проводит брифинг по новым деталям катастрофы Boeing в Донбассе
12:15
Голого Малахова засняли с раздетой артисткой
11:49
При обвале на шахте погиб рабочий
11:38
Житель Башкирии задушил младшего брата во сне
11:36
Запад в ужасе от российского оружия (видео)
11:35
Разведенка Порошина беременна от известного актера
11:26
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
11:20
Заботливые собутыльники избили молодого водителя
11:14
Ослеп и оглох: "отравленный" участник Pussy Riot попал в реанимацию
11:13
Выставка "Атмосфера Творчества" пройдет в 15-й раз
11:02
Жена взорвалась от жизни с любовницей Кузьмина по соседству
11:01
Писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге
10:53
Актеру Шакурову изуродовали машину
10:50
Полицейского заподозрили в убийстве соседа ножкой от табуретки
10:40
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
10:39
При взрыве в бане под Москвой пострадали люди
10:32
Звезда "Убойной силы" в коме после нападения
10:31
Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка
10:30
Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование
10:27
В Кургане пьяный пассажир бросился на полицейских с топором (видео)
10:07
"Рыжий карлик": Пугачеву публично унизили на шоу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным
Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова
Потерявшую хватку Пугачеву призвали слезть с шеи ушлого Галкина
Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе
Происшествия

Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски

Кадр youtube.com
Обнаружено место падения в Средиземное море российского самолета-разведчика. Он упал на 27 километров западнее населенного пункта Баниас, расположенного в Латакии. 
прочитано 3024 раза

На борту сбитого сирийскими силами ПВО самолета находились 15 военнослужащих. Уже найдены фрагменты тел экипажа: при ЧП россиян буквально разорвало на куски.

ПО ТЕМЕ

Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных

"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Стало известно об инциденте на борту пропавшего российского самолета

 Российский самолет Ил-20 сбили в Сирии

Сюжеты Российский самолет Ил-20 сбили в Сирии

Обнаружены и личные вещи погибших. Вместе с обломками они подняты на борт российского корабля. По данным Минобороны, всего в поисковой операции участвуют восемь различных судов, передает Ura.ru.

В частности, к месту крушения Ил-20 направлено судно "Селигер" с глубоководными аппаратами, сообщает RT. Оно оснащено телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами "Супергном" и "РТ-2500", способными погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационным и гидроакустическим оборудованием.

Ранее Минобороны России подтвердило версию о том, что 17 сентября около 23:00 мск самолет сбили сирийские силы ПВО. При этом отмечалось, что им прикрылись израильские истребители, участвовавшие в воздушном налете на объекты сирийской провинции Латакия.

Россия расценивает провокацию Израиля как враждебные действия. Минобороны нашей страны "оставляет за собой право на адекватные ответные действия".

Как писали Dni.Ru, Израиль уведомил Россию по горячей линии менее чем за минуту до удара. За это время не получилось бы вывести самолет в безопасную зону. 

Автор: Людмила Фоканова18 сентября 2018, 12:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россиян вывезли самолетом из Сирии

567

комментарии

Политика

Украинка отхлестала оппонента перед носом Соловьева (видео)
Новые факты по МН17 окончательно добили Порошенко
Эрдоган совершил подлость перед встречей с Путиным
Украина врезала России за "фейковое" расследование по MH17

Шоу-бизнес

Рудковская в платье-палатке ударила в грязь лицом
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот
Сын-подросток публично отвернулся от избитой Штурм
"Проснись, стань человеком": Андрейченко послала знак вероломному наследнику

Проишествия

Назван виновный в смерти актера на съемках сериала "Смерш"
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Lifestyle

Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены

Шоумен исчез из Сети
Шоу-бизнес

Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик

Певица попала в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес

Иссохшая Волочкова потеряла грудь

Поклонники не узнали балерину
Происшествия

Самолет с россиянами пропал во время бомбежки Франции

На борту находились 14 человек

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Фоторепортажи

Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст
Как Меган Маркл изменила принца Гарри
Российские дети признаны самыми красивыми в мире

Спорт

Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться
Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
России подготовили новый допинг-скандал

Регионы

Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru