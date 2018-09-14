Госдума защитит российские леса

Парламентские слушания, посвященные проблемам сохранения лесов, проходят в Госдуме. Обсуждаются вопросы законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов.

Слушания стали итогом Национального лесного форума, который прошел в пять этапов в разных регионах России. Депутаты, члены Совета Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, общественных и научных организаций, профессиональных сообществ обсуждают идеи, озвученные на форуме.

Открывая слушания, вице-спикер Госдумы Иван Мельников подчеркнул, что одним из их главных инициаторов выступил Вячеслав Володин. Он также обозначил главную цель встречи: выработка приоритетных направлений совершенствования лесного законодательства в целях сохранения лесов, противодействие незаконному использованию лесов, повышение эффективности лесного хозяйства. Итогом слушаний станут конкретные законотворческие предложения.

Россия – это пятая часть площади мировых лесов, а по показателю объема древесины на душу населения мы являемся абсолютными лидерами.

Вице-спикер выразил надежду на то, что слушания внесут свой вклад в сохранение лесов. По словам Мельникова, лесное хозяйство и лесопромышленная отрасль по заготовке и переработке древесины занимает одно из центральных мест в экономике страны. Они включают в себя 60 тысяч предприятий, на которых трудятся более миллиона человек.





Госдума уже приняла важные решения, касающиеся правового регулирования лесной отрасли: появились лесные конкурсы для предприятий глубокой переработки, электронные аукционы, в Сети опубликована информацию о лесах, гражданам разрешили свободный сбор валежника.

В свою очередь, замминистра природных ресурсов и экологии, глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик поблагодарил спикера Думы за то, что он поддержал первый Национальный лесной форум". Говоря о задачах министерства, он отметил, что сейчас важно обеспечить соблюдения экологического баланса, гарантированного лесовосстановления и качественного воспроизводства лесов.

Самое главное в отрасли – настроение тех людей, которые там работают. Насколько они обеспечены социальными гарантиями, насколько их устраивает уровень заработной платы.



Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что депутаты недавно приняли важный закон, который обязывает регионы публиковать информацию о лесных участках, благодаря чему Рослесхоз смог уже создать геоинформационную карту. Но этого недостаточно, сказал парламентарий.

"Нам нужно создать в стране единую государственную геоинформационную систему лесных богатств", – подчеркнул Николаев, добавив, что там должна быть не только информация о лесных участках, но и о лесовосстановлении и лесных богатствах.





Отдельно в своем выступлении Николай Николаев остановился на вопросах борьбы с лесными пожарами и незаконными вырубками, отметив, что в случае с последними уже и Генпрокуратура, и Следственный комитет заинтересовались этими фактами, отмеченными в основном в Иркутской области.

Лесные богатства нашей страны сегодня становятся глобальным экологическим и геополитическим ресурсом, сказал на слушаниях глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Одним из приоритетов работы депутатов он назвал обеспечение снижения замусоренности лесов.





Напомним, что в преддверии слушаний в Госдуме открылась выставка "Итоги Национального лесного форума". Она приурочена и к Дню работников леса, который будет отмечаться 16 сентября.