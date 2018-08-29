Госдума защитит права работников предпенсионного возраста

Принятие законопроекта о совершенствовании пенсионной системы должно быть увязано с защитой прав работников предпенсионного возраста. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будет обсуждаться на Охотном Ряду в ходе ближайшего заседания соответствующих рабочих групп.



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