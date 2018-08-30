Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, депутата нижней палаты Иосифа Кобзона. Председатель Госдумы отметил талант и профессионализм, мужество и активную жизненную позицию прославленного эстрадного исполнителя.



"Сегодня ушел из жизни замечательный человек, любящий отец и дед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция – качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни", - сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что народный артист СССР обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью. Законодатель напомнил о многочисленных концертах Кобзона на комсомольских стройках, выступлениях перед ликвидаторами катастрофы в Чернобыле, перед воинами-афганцами.

По словам спикера, народного артиста СССР отличала принципиальность, он был готов жертвовать собой ради других. Володин подчеркнул, что Кобзон одним из первых вошел в захваченное в октябре 2002 года террористами здание театра на Дубровке. "А трагедия родного Донбасса стала его личной болью", – добавил председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Иосифа Давыдовича Кобзона:



"Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция – качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни" pic.twitter.com/1gTjVZi4mV — Государственная Дума (@dumagovru) 30 августа 2018 г.

Володин отметил, что как депутат Кобзон завоевал доверие и любовь людей. Все благодаря чуткому отношению к их проблемам, стремлению помочь, сказал спикер. "Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах", – заключил он.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа на 81-м году жизни. Народный артист СССР долгое время боролся со страшным недугом. Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля, спустя неделю появились данные, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кобзон был депутатом Госдумы II—VII созывов (1995-2018 годы). В нижней палате он занимал должность зампреда комитета по культуре.