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Общество

Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона

Фото: GLOBAL LOOK press/State Duma of Russian Federation
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, депутата нижней палаты Иосифа Кобзона. Председатель Госдумы отметил талант и профессионализм, мужество и активную жизненную позицию прославленного эстрадного исполнителя.

Продолжение: Стали известны подробности похорон Кобзона
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"Сегодня ушел из жизни замечательный человек, любящий отец и дед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция – качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни", - сказал Володин.

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Спикер подчеркнул, что народный артист СССР обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью. Законодатель напомнил о многочисленных концертах Кобзона на комсомольских стройках, выступлениях перед ликвидаторами катастрофы в Чернобыле, перед воинами-афганцами.

По словам спикера, народного артиста СССР отличала принципиальность, он был готов жертвовать собой ради других. Володин подчеркнул, что Кобзон одним из первых вошел в захваченное в октябре 2002 года террористами здание театра на Дубровке. "А трагедия родного Донбасса стала его личной болью", – добавил председатель нижней палаты.


Володин отметил, что как депутат Кобзон завоевал доверие и любовь людей. Все благодаря чуткому отношению к их проблемам, стремлению помочь, сказал спикер. "Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах", – заключил он.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа на 81-м году жизни. Народный артист СССР долгое время боролся со страшным недугом. Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля, спустя неделю появились данные, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кобзон был депутатом Госдумы II—VII созывов (1995-2018 годы). В нижней палате он занимал должность зампреда комитета по культуре.

Автор: Иван Поляков30 августа 2018, 14:43

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