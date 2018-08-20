Стюардесса продала свою девственность за 19 миллионов

Выставленная на аукцион девственность становится привычным делом. 36-летней стюардессе из Германии удалось выручить за свой "товар" 250 тысяч евро (около 19 миллионов рублей). Деньги девушка намерена потратить на развитие карьеры – Мэнди хочет стать певицей.

Все больше девушек пользуются услугами аукциона, который проводит сайт Cinderella Escorts. Воспользовалась ими и немецкая стюардесса Мэнди.

По признанию девушки, она слишком долго ждала, когда в ее жизни появится подходящий человек. Потом переключилась на карьеру и забыла про личную жизнь. Но позже стюардесса почувствовала, что девственность стала для нее обузой, она ощущала на себе давление общества из-за такой своей особенности.

"Это похоже на казино – нужно знать, когда остановиться. Я могла бы продолжать годами говорить себе, что мне нужно подождать еще немного, чтобы встретить подходящего парня", – говорит Мэнди.

Самая высокая ставка на аукционе была сделана анонимным бизнесменом – он заплатил 250 тысяч евро. Встреча назначена на сентябрь, сообщает британская Daily Mail. Мэнди считает, что это очень выгодное вложение. "Мои друзья завидуют мне. Они жалеют, что первый раз у них был с парнями, которые их бросили. Вместо этого они могли бы получить кучу денег", – заявила стюардесса.

Кроме карьеры, Мэнди намерена заняться поисками настоящей любви. Немка считает, что истинным чувствам ее сомнительный опыт не помеха. Если полюбит – примет такой, какая есть, уверена 36-летняя девственница.

Часть суммы девушке придется отдать Cinderella Escorts. Его агенты сопровождают "проданных" девушек до отелей, где "покупатель" получает их в свое распоряжение на одну ночь. Агентство как посредник в этой операции получает 20%.