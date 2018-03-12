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Общество

Германия шокировала секс-инструкцией для мигрантов

Фото: Dni.Ru
Минздрав Германии выпустил учебное пособие для приезжих на тему соблазнения европейских женщин. Настольная книга мигранта написана настолько подробно, что женская часть населения страны была напугана и возмущена одновременно.
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Германия сделала очередной шаг к безграничной толерантности: аккурат после Международного женского дня была опубликована интернет-энциклопедия межрасовой близости. Инструкция написана максимально простым и доступным языком. "Девственность", "грудь", "женские половые органы", "что под юбкой у этих немок" – все изложено крупным планом и в мельчайших подробностях.

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Иллюстрации в пособии настолько откровенные, что демонстрировать их без купюр не представляется возможным, сообщает РЕН ТВ. Также были созданы "групповые семинары" для заинтересованных в более подробном теоретическом ознакомлении.

Предприимчивые сторонники сексуального просвещения приезжих организуют для мигрантов платные курсы флирта. Как сообщают местные СМИ, счет изнасилований в Германии за начало года идет уже на сотни, многие из них заканчиваются убийством. Несмотря на это, власти по-прежнему идут на поводу у переселенцев, теперь поощряя и "курсы по съему немок".

Открыв перед беженцами все двери, канцлер Германии Ангела Меркель подвергается ожесточенной критике, особенно со стороны своих соратников по партии, которые требуют от нее назвать цифру предельного допуска мигрантов в страну, как это сделала Австрия. "Люди приезжают в Германию с поддельными документами или вообще без них, говоря, что они беженцы. Мы понятия не имеем, кто они такие на самом деле. Многие немцы считают, что мы сидим на бомбе замедленного действия", – возмущаются жители страны. 

Автор: Михаил Вштанов12 марта 2018, 14:44

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