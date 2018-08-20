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Общество

Рабы для Запада: названа печальная участь Украины

Фото: Dni.Ru
Инициатива министра инфраструктуры Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией пришлась по душе далеко не всей украинской политической элите. По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, подобный шаг убьет Незалежную, поскольку ее граждане ездят на заработки в Россию.
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По данным парламентария, с Украины в соседнюю страну только за первые шесть месяцев этого года выехали на заработки около 240 тысяч человек. Причем это официальная статистика, тогда как реальные цифры могут оказаться гораздо выше.

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Рабинович подчеркнул, что гастарбайтеры ежегодно присылают на Украину "десятки миллиардов", и лишь за счет этого экономика Незалежной держится на плаву. В случае прекращения сообщения с Россией страна понесет огромные потери и превратится в "агропромышленный комплекс с рабами для Запада", предупредил депутат Верховной рады.

Подобные мысли озвучивала бывший премьер-министр Украины, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, те, кто уезжает работать за границу, "реально заботятся о своей стране".

В свою очередь руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что за первые шесть месяцев этого года граждане Незалежной отправили из-за границы домой около семи миллиардов долларов. Это в три с половиной раза превышает сумму всех зарубежных инвестиций в Украину.

О возможности полного запрета железнодорожного сообщения с Россией заявил в начале августа министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян. По его словам, соответствующее решение будет принято до конца года.

Автор: Иван Поляков20 августа 2018, 11:04

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