Рабы для Запада: названа печальная участь Украины

Инициатива министра инфраструктуры Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией пришлась по душе далеко не всей украинской политической элите. По мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, подобный шаг убьет Незалежную, поскольку ее граждане ездят на заработки в Россию.



По данным парламентария, с Украины в соседнюю страну только за первые шесть месяцев этого года выехали на заработки около 240 тысяч человек. Причем это официальная статистика, тогда как реальные цифры могут оказаться гораздо выше.

Рабинович подчеркнул, что гастарбайтеры ежегодно присылают на Украину "десятки миллиардов", и лишь за счет этого экономика Незалежной держится на плаву. В случае прекращения сообщения с Россией страна понесет огромные потери и превратится в "агропромышленный комплекс с рабами для Запада", предупредил депутат Верховной рады.

Подобные мысли озвучивала бывший премьер-министр Украины, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, те, кто уезжает работать за границу, "реально заботятся о своей стране".

В свою очередь руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что за первые шесть месяцев этого года граждане Незалежной отправили из-за границы домой около семи миллиардов долларов. Это в три с половиной раза превышает сумму всех зарубежных инвестиций в Украину.

О возможности полного запрета железнодорожного сообщения с Россией заявил в начале августа министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян. По его словам, соответствующее решение будет принято до конца года.