Мозг кипит: гнусная выходка Киева шокировала украинцев

Предложение Киева отменить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией шокировало граждан Незалежной. У многих из них в соседней стране живут родственники, кто-то ездит в Россию на заработки. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров поспешил успокоить взволнованных соотечественников: полного разрыва связей не будет.



Бывший парламентарий прокомментировал инициативу экс-главы следственного управления Службы безопасности Украины Василия Вовка, который предложил разорвать все связи между Россией и Украиной. По его мнению, прекращения железнодорожного сообщения, о котором говорил недавно министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян, недостаточно. По мнению бывшего сотрудника спецслужб, необходимо закрыть все пограничные переходы.

Килинкаров уверен: Вовк доводит ситуацию до абсурда. "Когда он выступает с заявлением прекратить транспортное сообщение, у людей просто кипит мозг", – сказал экс-парламентарий в эфире НСН, добавив, что в таком случае можно еще потребовать прекратить транзит газа.

Складывающуюся ситуацию он назвал "полностью абсурдной". Вместе с тем Килинкаров полагает, что до полного разрыва дело не дойдет. "По крайней мере, я ни от кого из политиков такого не слышал", – резюмировал бывший парламентарий.

Напомним, что о прекращении железнодорожного сообщения между Россией и Украиной говорил в начале августа министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян. По его словам, правительство рассматривает эту меру и примет решение до конца года. Стоит отметить, что между двумя странами не действует авиасообщение. Оно было отменено по инициативе Киева в конце 2015 года.

Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной части украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитирует политолога RT.