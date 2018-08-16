Слетели с катушек: Киев решился на безумную меру против Москвы

Каждый раз, когда нынешняя украинская власть, казалось, нащупывает дно, снизу стучат. За прошедшие несколько лет все уже привыкли к потоку новостей разной степени бредовости от наших юго-западных соседей. Казалось, куда уж абсурднее. Но тут на сцену выходит министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян, начинает говорить, и становится понятно: предела "совершенству" нет.



Чиновник то и дело радует публику нелепыми и оторванными от реальности заявлениями. К примеру, недавно сей государственный муж предложил Москве отдать Киеву Кубань, которую, кстати, в маргинальной украинской националистической тусовке считают исторической частью Незалежной.

На сей раз Омелян решил, что называется, рубануть с плеча. Чиновник заявил, что подписал некий "исторический документ", предполагающий полный запрет на железнодорожное сообщение с Россией. "В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – написал министр на своей странице в Facebook.

Останавливаться на достигнутом он явно не собирается. В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Омелян рассказал, что анонсированные им меры касаются не только запрета железнодорожного сообщения.

О вероятности такого шага глава ведомства говорил еще в начале августа. Тогда он уверял, что запрет не скажется на украинских гражданах и экономике страны. Кроме того, чиновник утверждал, что через территорию Украины ходит только один российский поезд – по маршруту Москва – Кишинев.

По всей видимости, министр не в курсе, что между двумя странами по-прежнему курсирует множество поездов по многим направлениям: Москва – Киев, Москва – Одесса и другим. Спорны и его утверждения о том, что от подобных мер не пострадают граждане Незалежной и ее экономика.

Что-то я не понял - гордый отец двух американских граждан Омелян занимается когда-то работой, или походы по заказным эфирам и телеканалам с озвучиванием дебилоидных "проджектов" это и есть работа данного "министра"? Я серьезно не понимаю. — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 11 августа 2018 г.

У многих из них в России живут родственники, кто-то ездит в соседнюю страну на заработки. Как отмечал ранее "Интерфакс" со ссылкой на миграционные данные МВД России, только за период с января по июнь этого года трудиться в Россию приехали 238 тысяч украинцев.

Впрочем, удивляться нечему. Интересы собственного народа, как уже давно известно, нынешнюю украинскую власть не интересуют от слова "совсем". Задача стоит другая – уничтожить все, что связывает две страны.