В программу Собянина войдут планы развития 146 районов Москвы

В предвыборную программу кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина войдут предложения жителей и планы развития всех 146 районов города. Они будут нацелены на решение одной задачи – обеспечения равных возможностей для москвичей.

На основе всех предложений москвичей в будущем будет сформирована новая программа "Мой район". Ее проект Сергей Собянин обсудил сегодня, 1 августа с экспертным сообществом.

За круглым столом собрались ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, архитектурный критик Григорий Ревзин, депутаты нескольких районов Москвы, президент Института экономики города Надежда Косарева, председатель Ассоциации муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

"К нам поступает большое количество наказов, их собирают волонтеры, они поступают в штаб", – рассказал градоначальник и добавил ,что именно так родилась идея создания программы под условным названием "Мой район".

Обобщив огромный массив предложений мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных районов и территорий.

По словам мэра, идея комплексного развития районов близка к общим целям, поставленными в городе, – обеспечения равных возможностей для москвичей.

Это и школьное образование, и доступ к квалифицированной медицинской помощи, спортивным объектам, доступность общественного транспорта и общий уровень благоустройства.

У москвичей должны быть равные возможности для комфортной жизни и работы, независимо от места проживания.

По словам Сергея Собянина, программа "Мой район" требует детальной настройки. Она не должна быть формальной, ее постоянно необходимо дополнять запросами, которые возникают у жителей конкретного района.





"Благоустроить – это, по сути, спланировать, спроектировать и обсудить с жителями строительство целого нового города. Очень важно сделать качественный проект. Можно сказать, это будет идеальный район, когда мы заново переосмыслим всю его структуру", – добавил мэр.

Напомним, что предыдущая встреча Сергея Собянина с экспертами была посвящена развитию сферы здравоохранения столицы. Во время этих бесед окончательно формируется предвыборная программа кандидата в мэры. Она будет основана на предложениях москвичей, которые собрали волонтеры избирательного штаба Собянина.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Действующий градоначальник Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец.

Время работы избирательных участков во время голосования продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.