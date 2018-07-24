Кандидат Собянин провел встречу с доверенными лицами

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился в своем штабе с доверенными лицами. Градоначальник напомнил, что подавляющее большинство предвыборных обещаний, данных им в 2013 году, выполнены.

Собянин поблагодарил своих доверенных лиц, а должность мэра назвал не самым простым занятием. "Помимо достижений есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать. И вы разделяете сегодня и ответственность за то, что произошло и что происходит", – сказал кандидат на пост столичного градоначальника.

Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал, заявил Собянин.

Он отметил, что среди его нынешних доверенных лиц есть те, кто участвовал в прошлой избирательной кампании. "Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешенных задач. Наоборот, мы находимся в середине пути", – отметил мэр.

Москва вошла в пятерку лучших городов мира, но, если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперед, мы очень быстро скатимся опять вниз.

Кандидат в мэры подчеркнул, что все возможности города должны быть равнодоступны для любого москвича вне зависимости, от места жительства, его благосостояния или возраста. У всех должен быть равный доступ к здравоохранению, образованию, транспорту, к благоустройству, общественной среде, культуре, считает Собянин.

Публикация от Андрей Метельский (@a_metelskiy) 24 Июл 2018 в 10:15 PDT

Завершил встречу со своими доверенными лицами Сергей Собянин призывом ко всем горожанам принять участие в голосовании на предстоящих 9 сентября выборах мэра независимо от того, какого кандидата они поддерживают.

Я буду благодарен всем москвичам вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, очень важно, чтобы они пришли на выборы.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Также в выборах участвуют Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и коммунист Вадим Кумин.

Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.

В число доверенных лиц Собянина вошли более 150 человек, в том числе ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау, телеведущая Елена Малышева, телеведущий, основатель программы "КВН" Александр Масляков, артисты и режиссеры Владимир Машков, Олег Меньшиков, Никита Михалков, Карен Шахназаров.