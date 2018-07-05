Неуч Порошенко записал князя Владимира в украинцы

Петр Порошенко снова удивил незнанием истории. На этот раз президент заявил, что князь Владимир, оказывается, крестил не Русь, а Украину.

В Украинской православной церкви в шоке от такого казуса. Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный) напомнил лидеру Незалежной, что 28 июля испокон веков отмечается праздник Крещения всей Руси.

"Представляю, в каком шоке равноапостольный князь! Он-то думал, что собирает земли русские. А тут что ни земля, то Украина, что ни земля – Украина. И в Суздаль подался, город основал Владимир, и в Новгород уехал, и Псков со Старой Руссой, и Полоцк, а все – Украина", – написал церковный деятель у себя в Facebook.

Ранее на сайте президента Украины появились выдержки из интервью Порошенко сербскому телеканалу РТС. В частности, глава государства на голубом глазу заявил, что 28 июля будет отмечаться 1030-летие крещения Украины. Порошенко отметил также, что именно тогда была создана Украинская церковь и только потом Украина стала матерью для Русской православной церкви.

Куда смотрят наркологи и психиатры? Не выходя из состояния делирия, #Порошенко заявил, что #князьВладимир крестил щеневмерлую американскую колонию. https://t.co/9m65Hn0S60 — Алексей Кулаков (@kulackovaleksey) 5 июля 2018 г.

"Бесноватый Порошенко ведет себя в точном соответствии с критериями своей бесноватости. Он приехал в Сербию, чтобы убеждать сербского патриарха о необходимости поддержать самостоятельность раскольнической украинской церкви, которую возглавляет раскольник Филарет. Поддержки он не нашел, но серы, так сказать, напустил", – прокомментировал РИА ФАН высказывания Порошенко политолог Игорь Рябов.

На заявление Порошенко уже отреагировали в соцсетях. "Куда смотрят наркологи и психиатры? Не выходя из состояния делирия, Порошенко заявил, что князь Владимир крестил щеневмерлую американскую колонию", – написал в Twitter Алексей Кулаков.

Видно, Порошенко в школу забывал ходить... pic.twitter.com/YLKDrGObpf — Валентина Домарева (@Domareva_VL) 5 июля 2018 г.

"Видно, Порошенко в школу забывал ходить", – предположила Валентина Домарева. А Сергей Цопов лаконично заметил: "Это все то, что надо знать об образованности Порошенко".

К слову, президент Украины далеко не первый раз выступает с идеей восстановить историческую справедливость по своей версии. Ранее в этом году он назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских князей. Более того, Порошенко обвинял Россию в похищении у Украины Анны Ярославны и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.