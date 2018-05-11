Порошенко получил черную метку от Евросоюза

Украине снова указали на дверь, в которую она толком не успела войти. Представитель ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что у страны нет перспектив членства в Европейском союзе.

За что боролись, на то и напоролись – так можно охарактеризовать почти пятилетнюю историю безуспешных попыток Украины хоть на шаг приблизиться к Евросоюзу. Если вспомнить события конца 2013 – начала 2014 годов, то можно сказать, что майдан прошел впустую. Причина недовольства народа, напомним, заключалось в том, тогдашний президент Виктор Янукович решил отложить процесс евроинтеграции.

Новая власть этот процесс запустила, но, похоже, результатов перезагрузка не принесла. В Евросоюзе Украину никто не ждет. Даже Турцию, и ту могут принять, но не Украину.

"Турция является одной из стран, которая ведет переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому союзу. Они имеют четкую перспективу членства в Евросоюзе. В случае Украины – сегодня нет перспективы членства в ЕС", – так сегодня заявил представитель Брюсселя в Киеве.

Он также подчеркнул, что главной целью соглашения об ассоциации Украины с ЕС является способствование политической ассоциации и экономической интеграции, однако целью не являются перспективы членства в ЕС.

"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в Евросоюзе, но пока по ряду причин, ЕС не мог предложить это", – подытожил Мингарелли, не уточнив, о каких именно причинах идет речь.





А, между тем, причины эти хорошо известны: война в Донбассе, убитая экономика, беспомощные политические клоуны во главе государства, масштабная коррупция на всех уровнях управления страной. Представитель Евросоюза объяснил непутевым политикам в Киеве, что никаких перспектив попасть в ЕС у них нет, несмотря на заявления Порошенко, Климкина и Парубия, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Россия говорит об этом уже четыре года, но нас никто не слышит. Дело даже не в том, что на Украине все это время идет гражданская война, а ЕС к этому относятся достаточно трепетно. Все упирается в экономику и здесь нет абсолютно никаких перспектив, потому что весь украинский рынок был настроен на взаимодействие с Россией", – сказал Гаспарян в интервью Dni.Ru.

По его словам, удивительные люди в Киеве начали это последовательно рушить, в результате чего остановилась химическая промышленность; непонятно в каком состоянии находится Запорожский металлургический кластер. Евросоюзу такие нахлебники не нужны, так как эту роль в Старом Свете вот уже 25 лет исполняют страны Балтии, напомнил политолог.





Гаспарян вслед за господином Мингарелли предложил украинским политикам вспомнить пример Турции – члена НАТО, у которой сильные интеграционные связи с европейскими странами. "Вот уж кто старался, выпрыгивал из штанов на протяжении 15-ти лет. Им обещали, что уже вот-вот, осталось ждать недолго. Закончилось все тем, что Ангела Меркель сказала Эрдогану, что вступление Анкары в ЕС отменяется, а президент Турции ей в ответ нахамил", – напомнил политолог.

Украина может быть представлена в Евросоюзе исключительно в виде музейного экспоната.

Содержать 35 миллионов человек с неясными экономическими целями и туманными перспективами собственной государственности никакой Европейский союз в нынешнее непростое время не будет, продолжил Армен Гаспарян.

Он также высказал предположение, что представителя ЕС на Украине Хьюга Мингарелли украинские националисты оперативно оформят на сайт "Миротворец" и объяснят ему, что он не понимает политику Брюсселя.





Стоит напомнить, что буквально полтора месяца назад президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в Евросоюз является вопросом лет, а не десятилетий.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Евросоюз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-то другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", – сказал Порошенко.

Это смелое заявление украинского лидера сегодня превратилось в пшик. Выяснилось, что никто не ждет господина Порошенко в ЕС с его государством в том виде, в котором оно существует на данном этапе развития. Впрочем, для того, чтобы изменить хоть на йоту нынешнее положение вещей, Украине необходимо сделать как минимум три шага: выполнить Минские соглашения, восстановить экономику и сменить власть в Киеве. Но здесь, судя по всему, без очередного Майдана не обойтись.