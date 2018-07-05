Володин выступил за диалог по совершенствованию пенсионной системы

Триумф России на ЧМ-2018 Эксклюзивы Расписание матчей ЧМ-2018 Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
партнеры
Четверг 5 июля
Лента новостей
13:42
Корчевников взял в оборот 50-летнюю Смехову
13:41
Медведева растаяла от прикосновений старого гея
13:39
Тренер российского баскетбольного клуба разбился в ДТП
13:24
Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
13:22
Умер режиссер фильма "Собибор"
13:13
Развод от "Натали Турс": что делать брошенным туристам
13:03
Иглесиас вернулся к Курниковой и показал видео с красавицей-дочкой
12:59
В Башкирии медсестра перепутала лекарства и обожгла кишечник ребенку
12:26
ЦБ жестоко обошелся с банком сына Кобзона
12:26
Легендарную модель Регину Збарскую воскресили из мертвых
12:19
Метро в Лианозово придет в 2022 году
12:12
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
11:53
В России предложили ввести ограничение на пластические операции
11:47
В Уфе автоледи сбила ребенка на велосипеде и сбежала
11:47
Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста
11:38
Российским футболистам отказались платить за успех на ЧМ-2018
11:29
Известный российский музыкант госпитализирован с инфарктом
11:20
Первая любовь рассказала о молодом Акинфееве
11:18
Под Омском на древнем могильнике построили базу отдыха
11:10
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
10:57
Меган Маркл отреклась от отца-чурбана
10:42
Пьяный тагильчанин напал на вагоновожатую трамвая
10:39
Работа признана опасной для женщин
10:23
В Казани сократят рабочий день из-за ЧМ-2018
10:12
Киркорова отругали за насмешки над больными россиянами
09:39
"Тебя надолго не хватит": неутешительный вердикт Евгении Брик
09:13
Пугачева дала от ворот поворот Домогарову
09:13
Известный актер мучается страшными болями
09:12
32-летний волгоградец прыгнул с моста в реку и умер
09:07
Над рублем нависла серьезная угроза
08:51
В Кузбассе женщина умерла из-за отсутствия в городе реанимации
08:36
Больная Началова откровенно об осложнениях
08:34
Бойкотирующая ЧМ-2018 Тереза Мэй села в лужу
08:08
Ворвавшийся в квартиру преступник порезал москвичку и ее дочь
22:03
Как изменится жизнь россиян после повышения НДС
21:57
Российскую актрису затравили за свидание с иностранцем
21:36
Израиль может остаться без "Евровидения"
21:20
Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
21:02
Отекшей Волочковой посоветовали сменить грудь
20:44
Жуткую гибель участницы "Дома-2" расписали по минутам
20:41
Москва встала в многокилометровых пробках
20:38
Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве
20:19
Темное прошлое Вороненкова довело Шепелева до слез
20:06
Смерть звезды КВН на прокурорской даче обрастает тайнами
20:01
Гинеколог поставил диагноз "растянутой" Рапунцель
19:48
Прорыв трубы превратил двор в Омске в водоем (фото)
19:26
"Дождь" снимает костюмированное расследование о Вагнере
19:23
В Удмуртии пьяный дебошир побил полицейского
19:17
Красотка-наркодилер из Нижнего Новгорода оказалась Артемом
19:09
Смартфон определит смерть владельца
19:05
Что главное в пиве
19:01
Родственников пациентов допустят в реанимацию
19:00
На Украине потеряли Путина
18:50
Скандалист Солнцев набросился на изуродованную Бузову
18:31
Малахов с обидой рассказал о работе на Первом канале
18:25
Врачи раскрыли состояние попавшего в больницу Прилучного
18:21
"Что такое ватка": чем Галина Панина из "Леруа Мерлен" оскорбила россиян
17:40
Пошел на таран: иномарка снесла людей с тротуара в Сочи (видео)
17:22
Смерть звезды КВН потрясла Маслякова
17:20
В России умер известный дирижер
17:13
Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
16:58
Поступок Путина вызвал панику на Западе
16:57
Москвичам показали настоящую Бразилию
16:55
Последние 24 часа жизни участницы "Дома-2": дикий страх и желание спастись
16:50
Рак научились искать с помощью звука
16:50
Авантюра на миллион: россиянам массово не доливают бензин
16:49
Есть жертвы: под Ростовом пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
16:33
"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество
16:17
Володин призвал покончить с санкционными списками
16:14
"Передоз": бывший любовник о смерти звезды "Дома-2"
16:13
Скарлетт Йоханссон угодила в гей-скандал
16:03
В Сочи у зебры сбили четырех человек
15:58
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
15:43
Опубликовано видео ограбления банка в Москве на десять миллионов
15:37
Когда в России введут двухдневную рабочую неделю
15:32
Звезда "Дома-2" покончила с собой после дня рождения
15:09
Теперь и ноги: изуродованный фрик вызвал отвращение новой операцией
14:51
Появились данные о попадании Сати Казановой в секту
14:48
Названы дата и место похорон звезды КВН
14:48
Участница "Дома-2" умерла в 20 лет
14:48
Как сделать из ребенка гения
14:42
Что известно о певице Монеточке
14:39
Нервный срыв превратил Анджелину Джоли в "маму-монстра"
14:36
В Кремле оценили прогноз о скором дефолте
14:10
"Плюнь в лицо Матильде!": Водонаева обратилась к Шнурову после измены
14:08
В Волгограде полиция вернула японскому фанату утерянный кошелек с деньгами
14:06
Кожуховская линия метро строится активными темпами
14:04
У Дениса Матросова отобрали роскошную квартиру с видом на Кремль
14:01
Тайный жених отравленной Скрипаль спутался с моделью
13:48
"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях
13:39
В Уфе шестилетний мальчик утонул в реке во время пикника
13:35
36-летняя Бритни Спирс в рваных микрошортах вызвала зависть
13:33
Как выбрать вкусный арбуз
13:19
Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией
13:10
7 причин, почему не выходит с мужчинами
13:00
Странное самоубийство звезды КВН повергло близких в шок
12:56
Известное телешоу жестоко обошлось с участницей в эфире
12:54
При пожаре в Мытищах пострадали люди
12:47
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
12:38
Российский футболист женился на красавице-модели
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
"Тварь, бездельница и содержанка!": Ирина Аманти плюнула в Ольгу Казаченко
30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи
Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
Любимый начистил физиономию старой Волочковой на глазах у изумленных прохожих
"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях
Общество

Володин выступил за диалог по совершенствованию пенсионной системы

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Депутаты Госдумы не допустят ухудшения жизни сограждан, находящихся на пенсии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так председатель нижней палаты парламента прокомментировал выступление первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, который призвал коллег из оппозиционных фракций сделать все необходимое для того, чтобы не прийти к ситуации, когда возникнет надобность возраст повышать, а пенсии понижать. 
прочитано 710 раз

По словам Вячеслава Володина, депутатам Госдумы надо совместно искать решения, которые не приведут к ухудшению жизни россиян, находящихся на заслуженном отдыхе. "Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, – сказал спикер нижней палаты. – Поэтому необходимо решения искать, и искать нам с вами вместе".

ПО ТЕМЕ

Пенсиям россиян пообещали стремительный рост

Параметры пенсионной реформы партия власти проработает с кабмином

Спикер Госдумы обсудил совершенствование пенсионной системы с лидером профсоюзов

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты призвал депутатов-оппозиционеров участвовать в обсуждении вопросов совершенствования пенсионной системы. Он отметил, что Андрей Исаев уже озвучил предложения к диалогу. "Давайте его вести", – добавил Володин.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Исаев подчеркнул, что депутаты должны понимать неизбежность и необходимость совершенствования пенсионной системы. "Решение неизбежно придется принимать", - заявил парламентарий, обращаясь к находящимся в зале законодателям.

Сейчас, подчеркнул он, подняв пенсионный возраст, "мы можем поднять пенсии". "Завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможем только удержать пенсии, – сказал депутат. – Послезавтра нам придется и возраст повышать, и пенсии понижать".

Андрей Исаев. Фото: duma.gov.ru

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что целью предлагаемых изменений должна стать "реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров". По словам спикера нижней палаты, депутаты намерены провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в первом чтении.

О планах российских властей увеличить пенсионный возраст 14 июня объявил глава кабмина Дмитрий Медведев. Повышение планки должно начаться в 2019 году. Согласно предлагаемым поправкам, мужчины будут работать до 65 лет, а женщины – до 63-х (в настоящее время 60 и 55 лет соответственно).

Автор: Дмитрий Куклин5 июля 2018, 11:59

комментарии

Политика

На Украине потеряли Путина
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа

Шоу-бизнес

Иглесиас вернулся к Курниковой и показал видео с красавицей-дочкой
"Очень болен и крайне истощен": состояние Джигарханяна вызывает опасения
Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста
Названа причина смерти звезды "Дома-2"

Проишествия

Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование

Lifestyle

Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Звезду "Свадьбы в Малиновке" убил рак
Шоу-бизнес

"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях

Телеведущая обратилась к общественности
Общество

30 лет были вместе: Грудинин бросил жену из-за тайной семьи

Бывший кандидат в президенты России разводится
Шоу-бизнес

Иглесиас вернулся к Курниковой и показал видео с красавицей-дочкой

Латиноамериканец порадовал фанатов
Спорт

Медведева растаяла от прикосновений старого гея

Фигуристка в восторге от нового наставника

Гороскоп

Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018
Гороскоп здоровья на июль 2018 года
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года

Фоторепортажи

"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество
Что известно о певице Монеточке
"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"
Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах

Спорт

Шарапова опозорилась в Лондоне
Макаревич вызверился на счастливых россиян после триумфа на ЧМ
Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева
Дзюбу поймали на допинге по фотографии

Регионы

"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru