Параметры пенсионной реформы партия власти проработает с кабмином

В ходе расширенного заседания Совета глав фракций "ЕР", которое касалось предложений кабинета министров о совершенствовании пенсионной системы страны, было отмечено, что главной целью предлагаемых должно быть повышение качества жизни российских пенсионеров.

Российское правительство представило в ходе мероприятия детальную информацию о реализации внесенного пакета поправок. Члены кабмина также ответили на вопросы депутатского корпуса партии.



Работа шла сразу на нескольких дискуссионных площадках, после чего перед участниками встречи выступил председатель партии, премьер Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что главная цель предлагаемых изменений заключается в том, чтобы жизнь людей на пенсии становилась более благополучной. Кроме того, важно, чтобы осуществлялось повышение пенсий темпами выше уровня инфляционных.

Глава правительства подчеркнул, что инициативы, выдвинутые в ходе дискуссий, следует обобщить и проработать совместно с правительством. По его словам, это касается и сопутствующих мер, направленных на соцразвитие и заботу о здоровье россиян и стимулирование роста демографических показателей.

В числе прочих мер, Медведев рапорядился выработать меры по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. В том числе, по словам премьера, речь идет о повышении квалификации россиян предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами такой группы.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, опираясь на предложения регионов, "ЕР" разработает меры по совершенствованию пенсионной системы. Он заверил, что в партии понимают то, что между первым и вторым чтением документа "наступает момент содержательного рассмотрения ряда предложений".

Их, заявил Турчак, партия будет предлагать фракции "Единой России" в Госдуме. Он напомнил, что партия запустила широкое обсуждение представленного законопроекта в регионах, которое будет идти до конца июля.

"На всех трех площадках работали представители Правительства: министры, заместители министров. Достаточно большое количество предложений мы вынесли на пленарное заседание", – сказал глава фракции "ЕР", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Предложения, которые были выработаны на площадках, войдут в поручения председателя правительству, они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу при обсуждении непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионной системы", - сказал он.