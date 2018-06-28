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Общество

Параметры пенсионной реформы партия власти проработает с кабмином

Фото: vk.com/duma
В ходе расширенного заседания Совета глав фракций "ЕР", которое касалось  предложений кабинета министров  о совершенствовании пенсионной системы страны, было отмечено, что главной целью предлагаемых должно быть повышение качества жизни российских пенсионеров.
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Российское правительство представило в ходе мероприятия детальную информацию о реализации внесенного пакета поправок. Члены кабмина также ответили на вопросы депутатского корпуса партии.

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Работа шла сразу на нескольких дискуссионных площадках, после чего перед участниками встречи выступил председатель партии, премьер Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что главная цель предлагаемых изменений заключается в том, чтобы жизнь людей на пенсии  становилась более благополучной. Кроме того, важно, чтобы осуществлялось повышение пенсий темпами выше уровня инфляционных.

Глава правительства подчеркнул, что инициативы, выдвинутые в ходе дискуссий, следует обобщить и проработать совместно с правительством. По его словам, это касается и сопутствующих мер, направленных на соцразвитие и заботу о здоровье россиян и стимулирование роста демографических показателей.

В числе прочих мер, Медведев рапорядился выработать меры по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. В том числе, по словам премьера, речь идет о повышении квалификации россиян предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами такой группы.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, опираясь на предложения регионов, "ЕР" разработает меры по совершенствованию пенсионной системы. Он заверил, что в партии понимают то, что между первым и вторым чтением документа "наступает момент содержательного рассмотрения ряда предложений".

Их, заявил Турчак, партия будет предлагать фракции "Единой России" в Госдуме. Он напомнил, что партия запустила широкое обсуждение представленного законопроекта в регионах, которое будет идти до конца июля.

"На всех трех площадках работали представители Правительства: министры, заместители министров. Достаточно большое количество предложений мы вынесли на пленарное заседание", – сказал глава фракции "ЕР",  вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Предложения, которые были выработаны на площадках, войдут в поручения председателя правительству, они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу при обсуждении непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионной системы", -  сказал он.

Автор: Денис Попов28 июня 2018, 22:10

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