Предатель Родченков пытался свести счеты с жизнью

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков чуть не умер в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Родченков пытался покончить с собой. "Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу", - передает Telegram-канал RT.

Ионов рассказал, что инцидент случился 19 июня. Григория Родченкова нашли сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения 911. Экс-директора Московской антидопинговой лаборатории положили в психоневрологическую клинику.

По мнению Ионова, Родченков испытывает сильное внутреннее напряжение и находится под прессингом, который на него оказывают правосудие и спецслужбы США. "Заставляют его всячески свидетельствовать против России", – объяснил он.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, у информатора WADA сдали нервы после шума, который был поднят вокруг его персоны. Видимо, это и послужило толчком для решения свести счеты с жизнью.

Родченков заявлял, что в России существует государственная программа по поддержке допинга. Предатель утверждал, что он создал для спортсменов коктейль "Дюшес", который те употребляли. В результате из-за скандала российским олимпийцам пришлось выступать под нейтральным флагом на зимних Играх в Пхенчхане.