Предатель Родченков пытался свести счеты с жизнью
Родченков пытался покончить с собой. "Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу", - передает Telegram-канал RT.
Ионов рассказал, что инцидент случился 19 июня. Григория Родченкова нашли сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения 911. Экс-директора Московской антидопинговой лаборатории положили в психоневрологическую клинику.
По мнению Ионова, Родченков испытывает сильное внутреннее напряжение и находится под прессингом, который на него оказывают правосудие и спецслужбы США. "Заставляют его всячески свидетельствовать против России", – объяснил он.
Григорий #Родченков появился на телевидении после пластической операции и в бронежилете: https://t.co/sDxuPpyCga pic.twitter.com/jaMmXQ8z5u— Пятый канал Новости (@5tv) 9 февраля 2018 г.
По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, у информатора WADA сдали нервы после шума, который был поднят вокруг его персоны. Видимо, это и послужило толчком для решения свести счеты с жизнью.
Родченков заявлял, что в России существует государственная программа по поддержке допинга. Предатель утверждал, что он создал для спортсменов коктейль "Дюшес", который те употребляли. В результате из-за скандала российским олимпийцам пришлось выступать под нейтральным флагом на зимних Играх в Пхенчхане.
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