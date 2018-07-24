Правда и вымысел о жизни и смерти Высоцкого

Бузова попала в ДТП Эксклюзивы "Дом-2" Гороскоп на неделю Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Вторник 24 июля
Лента новостей
21:59
Проломили голову и заткнули носком: страшное убийство телеведущего поразило россиян
21:55
Spice Girls готовят воссоединение группы
21:31
Звезда российских сериалов умерла в столичной больнице
21:20
Дочь губернатора Сахалина обокрали в центре Москвы
21:16
Рассказавшую об интиме с президентом порноактрису лишили ребенка
20:47
Паникующий Трамп обвалил курс рубля одной фразой
20:42
После слухов о новой любовнице Шнуров опубликовал признание
20:08
Известный певец попытался скрыть шикарную свадьбу (видео)
20:02
Пострадавшая в аварии Бузова не может прийти в себя
19:59
Госдума поддержит сельхозпроизводителей
19:54
Шоколад и чипсы попали в список самых полезных продуктов
19:39
Черчесов вошел в число лучших тренеров мира
19:31
"Крыша поехала": Галкин из коробки жестко прошелся по Земфире
19:23
Мужчина погиб при попытке доказать ветхость балкона (видео)
19:15
Загитова уела сбежавшую к гею Медведеву
18:49
Названа причина смерти пятилетней жертвы серпуховского маньяка
18:42
Под Красноярском мужчина семь лет насиловал дочь
17:57
"Что за жуткий качок": новое тело Урганта ошарашило народ
17:41
Самые бесполезные функции смартфона
17:38
Бузова разбилась в аварии с фурой на МКАД
17:17
Первое видео с места авиакатастрофы под Москвой
17:17
Преобразившаяся Жасмин вышла в свет после похудения
17:06
Самую сексуальную ведущую бросил парень
16:59
Киев разработал дерзкий план по возврату Крыма
16:45
История о приемном сыне довела Малахова до слез
16:22
Российский чемпион погиб в авиакатастрофе под Москвой
16:14
Павел Прилучный упал с колеса обозрения на асфальт
16:10
Сенаторы поддержали усиление ответственности застройщиков
16:03
Скончался 17-летний игрок сборной по хоккею
16:03
Чем запомнился Московский урбанфорум
15:46
Ученые выяснили предназначение снов
15:41
Советник Путина умер после продолжительной болезни
15:21
Онколог высказался о состоянии беременной Кудрявцевой
15:12
Россиян искусили роскошным iPhone c Адамом и Евой
15:01
Подробности таинственной смерти любовницы Джигурды вызвали оторопь
14:54
Рецепт осетинского супа "Кадур" с соусом "Цахтон"
14:50
Толкалина оправдалась за покупку дорогого авто
14:45
Прятала ножи: любовница о жизни с маньяком из Серпухова
14:34
Барановская окунулась в грязь на отдыхе
14:27
Мужа Наташи Королевой обвинили в переборе с "пластикой"
14:24
Вел себя "не по понятиям": 25-летняя россиянка до смерти забила приятеля
14:14
Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу
14:06
Две москвички выпили воды в магазине и получили химожоги
14:00
Вздрагивания во сне признали тревожным сигналом мозга
13:51
Тяжелобольная Маргарита Терехова не может говорить
13:43
Елизавета II сделала Меган Маркл роскошный подарок
13:31
"Мосинжпроект" признан одним из крупнейших проектировщиков мира
13:29
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
13:26
"Отшила хамку": Максакова рассказала о конфликте с Меньшовой
13:07
Кровавая резня известных футболистов попала на видео
13:07
Овечкин и Шубская отдадут ребенка чужой женщине
12:50
Водонаева дерзко ответила Гузеевой из "Давай поженимся!"
12:50
Россиянка стала лучшим писателем-фантастом Европы
12:23
Звезда "Дома-2" наплевала на свадьбу дочери: Она часто выходит замуж
12:18
"ЕР" рекомендовала Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре
12:16
В Москве пройдет первый фестиваль "Букинист"
12:12
Google перепугал пользователей пророчеством о конце света
11:55
В Подмосковье пройдет ежегодный федеральный фестиваль воздухоплавания
11:51
"Девка угарнула": Солнцев объяснил неожиданное заявление Бузовой
11:45
В супермаркете пьяный покупатель набросился с ножом на инвалида
11:03
Звезда российского футбола скончалась в 28 лет
11:02
Оголявшаяся на улице 31-летняя украинская художница найдена мертвой
10:51
Маслякова втравили в новый грязный скандал
10:45
В драке в детском лагере ребенку пробили голову
10:40
В московской клинике во время интимной пластики умерла пациентка
10:29
В плохом настроении нашли пользу
10:08
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах стал сенсацией
10:07
Российская актриса решила усыновить ребенка
09:56
Вор рассказал в мельчайших деталях об убийстве Дениса Тена
09:56
Под Москвой произошло смертельное ДТП
09:47
Известный певец назвал украинцев зловонными тряпками
09:27
Навка в купальнике показала округлившийся живот
09:15
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть
08:39
Мария Максакова потеряла сына в его день рождения
08:38
Раскрыты ошеломляющие подробности заключительного сезона "Игры престолов"
08:33
Россияне требуют расправы над зарубившей котенка дочкой чиновника
08:31
Убившего девочку в Серпухове маньяка простила полиция
22:07
Уральская воспитательница выгуливала детей на веревке (видео)
22:06
Крымский мост превратил жизнь россиян в ад
22:02
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
22:01
Магазин "Плеер.ру" приостановил работу
21:57
Маршал о любовнице: Разница в 35 лет не мешает химическим процессам
21:53
"Врачи запрещали": Виторган раскрыл тайну поздней беременности жены
21:49
Критикующий шоу Дружинин внезапно вернулся в "Танцы"
21:48
Огромный камень выпал из Стены Плача во время молитвы (видео)
21:46
Украина унизила российских моряков
21:24
Настрадавшейся Борисовой вернули дочь
21:13
Биатлонистка Домрачева попала в аварию
21:09
Скандальный ведущий НТВ нашел работу на "России 1"
21:08
Курам на смех: новое оружие Порошенко сравнили с примусом
21:07
53-летняя Ольга Слуцкер похвасталась шикарной фигурой
20:45
Лазарев поздравил Валерию с рождением малыша
20:44
В России неожиданно упали цены на бензин
20:18
Знаменитого футболиста зарезали в уличной драке
20:15
"Какое же позорище": Собчак стала посмешищем из-за нелепой выходки
20:14
Мужа Ким Кардашьян срочно госпитализировали
20:05
Путин высказался о борьбе с раком
20:01
"Зашел в кусты пописать": серпуховский маньяк объяснил погоню за детьми
19:33
Первый канал нашел таинственный след в убийстве легендарной артистки Федоровой
19:32
Актер Пашинин рассказал о прелестях войны в Донбассе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
"Отшила хамку": Максакова рассказала о конфликте с Меньшовой
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
Ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева
На шоу Шепелева случилось ЧП
Крымский мост превратил жизнь россиян в ад
Общество

Правда и вымысел о жизни и смерти Высоцкого

Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой"
Жизнь Владимира Высоцкого была окутана множеством тайн и легенд. Он покинул этот мир в самый разгар московской Олимпиады – 25 июля 1980 года. С тех пор прошло 38 лет, сегодня Dni.Ru решили вспомнить самые распространенные мифы о Высоцком.
прочитано 2175 раз

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

ПО ТЕМЕ

Умерла первая жена Владимира Высоцкого

Что связывало Высоцкого и Шемякина

Сергей Безруков представит музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" на сцене "Крокуса"

Множество песен Владимира Высоцкого пелись от лица то водителя-дальнобойщика, то спортсмена, то военного. При жизни автор получал килограммы писем с вопросами – вы действительно служили, воевали, водили МАЗ или сражались на спортивных аренах?

На самом деле, Высоцкий никогда не служил в армии. Еще в подростковом возрасте по свидетельству его мамы Нины Максимовны у Володи обнаружились шумы в сердце. А потому вскоре он получил "белый билет" и освободился от армии и военных сборов.

Фото: GLOBAL LOOK press

Спортсменом Высоцкий тоже никогда не был, да и водителем-дальнобойщиком тоже. Во время учебы в школе Владимир проявил способности к музыке, сочинял первые стихи. После школы поступил в МИСИ, но проучился там недолго, осознав, что к инженерным специальностям у него признания нет.

Зато артистическую карьеру Владимир Семенович начал еще на первых курсах школы-студии МХАТ, куда пошел учиться после неудачи на инженерном поприще. Первой ролью Высоцкого стал эпизод (студент Петя) в фильме Василия Ордынского "Сверстницы".

Фото: GLOBAL LOOK press

Впоследствии актер не без иронии рассказывал о начале работы в кино, упоминая при этом, что единственную реплику своего персонажа – "Сундук и корыто" – он от волнения произнес высоким голосом и заикаясь.

НЕВЫЕЗДНОЙ БУНТАРЬ

Больших концертов Высоцкого на крупных площадках никогда не было, он не собирал стадионы и не выступал в престижных залах. Именно поэтому в обществе сложилось мнение о том, что власти его не любят. Говорили, что он под запретом из-за своих диссидентских воззрений. Мало того, утверждали о том, что Высоцкому закрыт выезд за пределы СССР.

Фото: GLOBAL LOOK press

Но это совсем не так. Согласно воспоминаниям друзей и коллег Высоцкого, концертов он давал чуть ли не по десятку в месяц, выступая при этом в клубах различных предприятий, в домах культуры, в кинотеатрах и даже в цехах перед рабочими. Причем, свободно ездил по всей стране.

А в то время давать подпольные концерты было практически невозможно, даже  квартирники был под негласным запретом. Очевидно, что гастролировал Высоцкий с согласия властей и даже под их присмотром. Да и сами сильные мира сего частенько приглашали его выступить перед узким кругом видных партийных деятелей.

Марина Влади. Фото: GLOBAL LOOK press

О том, что Высоцкий не был под запретом свидетельствует и факт выхода при его жизни  одного диска-гиганта, нескольких миньонов и гибких пластинок с его песнями. Все они выходили многотысячными тиражами и расходились в основном по друзьям и знакомым директоров магазинов грампластинок.

Что касается поездок за границу, то Высоцкий фактически исколесил весь мир, а во Францию к своей супруге Марине Влади летал как к себе домой. Уже в 90-годы были обнародованы видеозаписи его многочисленных интервью иностранным журналистам и телекомпаниям.

Кадр youtube.com

РОКОВОЕ ПРИСТРАСТИЕ

То, что многие творческие редко обходятся без допинга в виде алкоголя – известно всем. Для них он своего рода отдушина от действительности, в которой приходится играть в день по несколько ролей. Пусть это даже один персонаж в одном фильме.

А когда ты со сцены поешь от лица водителя, боксера, ученого, пациента психбольницы, то пропускаешь все эти образы через себя. Или играешь Гамлета, в образе которого скрыты сплошные противоречия. Поэтому вечером, после концерта или спектакля необходимо снять напряжение.


Высоцкий, конечно, выпивал, как и большинство гениев. Но в последние годы к этой вредной привычке добавилась настоящая болезнь – артист попробовал наркотики. Говорят, что первый укол сделали ему врачи во время очередного выхода из запоя, а привыкание, как известно, наступает очень быстро.

В 1979 году гастроли в Ташкент чуть не закончились трагедией из-за того, что наркотиков не было в багаже сопровождающих. Ровно за год до ухода из жизни Высоцкий пережил клиническую смерть. Этот случай с исторической точностью описан в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".


СМЕРТЬ ВО СНЕ

Умер Владимир Высоцкий ночью 25 июля 1980 года в своей московской квартире. У него во сне остановилось сердце. Причиной смерти друг актера, находившийся в тот день рядом с ним, врач-реаниматолог Анатолий Федотов назвал инфаркт миокарда. По воле отца Высоцкого вскрытие не проводилось. Во врачебном свидетельстве причиной смерти была указана острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене!"

Автор: Александр Комаров24 июля 2018, 21:02

комментарии

Политика

Киев разработал дерзкий план по возврату Крыма
Болезнь Трампа сыграла на руку Путину
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
Госдума обсудила в первом чтении изменения в пенсионной системе

Шоу-бизнес

"Я вызову полицию": бывший муж требует от Борисовой вернуть дочь
Киркоров подвинул ушедшую со сцены Пугачеву
"Целый день плачу": попавшая в ДТП Бузова заговорила
Рассказавшую об интиме с президентом порноактрису лишили ребенка

Проишествия

Названа причина смерти пятилетней жертвы серпуховского маньяка
Первое видео с места авиакатастрофы под Москвой
Оголявшаяся на улице 31-летняя украинская художница найдена мертвой
Неожиданный поворот в деле фигуриста Тена вызвал шок

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская отдадут ребенка чужой женщине

Звездные супруги дали откровенное интервью
Шоу-бизнес

Водонаева дерзко ответила Гузеевой из "Давай поженимся!"

Звезда "Дома-2" не смогла пройти мимо скандала
Шоу-бизнес

Тяжелобольная Маргарита Терехова не может говорить

О состоянии актрисы рассказала ее дочь
Шоу-бизнес

Павел Прилучный упал с колеса обозрения на асфальт

Все случилось в Азербайджане

Гороскоп

Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
На браке Лазаревой и Шаца поставили крест
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самую сексуальную ведущую бросил парень
Барановская окунулась в грязь на отдыхе
Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой

Спорт

Убитая предательством Тутберидзе потеряла четвертую фигуристку
Загитова уела сбежавшую к гею Медведеву
Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу
Кровавая резня известных футболистов попала на видео

Регионы

Проломили голову и заткнули носком: страшное убийство телеведущего поразило россиян
Под Красноярском мужчина семь лет насиловал дочь
Россияне требуют расправы над зарубившей котенка дочкой чиновника
Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru