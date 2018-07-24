Правда и вымысел о жизни и смерти Высоцкого

Жизнь Владимира Высоцкого была окутана множеством тайн и легенд. Он покинул этот мир в самый разгар московской Олимпиады – 25 июля 1980 года. С тех пор прошло 38 лет, сегодня Dni.Ru решили вспомнить самые распространенные мифы о Высоцком.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

Множество песен Владимира Высоцкого пелись от лица то водителя-дальнобойщика, то спортсмена, то военного. При жизни автор получал килограммы писем с вопросами – вы действительно служили, воевали, водили МАЗ или сражались на спортивных аренах?

На самом деле, Высоцкий никогда не служил в армии. Еще в подростковом возрасте по свидетельству его мамы Нины Максимовны у Володи обнаружились шумы в сердце. А потому вскоре он получил "белый билет" и освободился от армии и военных сборов.





Спортсменом Высоцкий тоже никогда не был, да и водителем-дальнобойщиком тоже. Во время учебы в школе Владимир проявил способности к музыке, сочинял первые стихи. После школы поступил в МИСИ, но проучился там недолго, осознав, что к инженерным специальностям у него признания нет.

Зато артистическую карьеру Владимир Семенович начал еще на первых курсах школы-студии МХАТ, куда пошел учиться после неудачи на инженерном поприще. Первой ролью Высоцкого стал эпизод (студент Петя) в фильме Василия Ордынского "Сверстницы".





Впоследствии актер не без иронии рассказывал о начале работы в кино, упоминая при этом, что единственную реплику своего персонажа – "Сундук и корыто" – он от волнения произнес высоким голосом и заикаясь.

НЕВЫЕЗДНОЙ БУНТАРЬ

Больших концертов Высоцкого на крупных площадках никогда не было, он не собирал стадионы и не выступал в престижных залах. Именно поэтому в обществе сложилось мнение о том, что власти его не любят. Говорили, что он под запретом из-за своих диссидентских воззрений. Мало того, утверждали о том, что Высоцкому закрыт выезд за пределы СССР.





Но это совсем не так. Согласно воспоминаниям друзей и коллег Высоцкого, концертов он давал чуть ли не по десятку в месяц, выступая при этом в клубах различных предприятий, в домах культуры, в кинотеатрах и даже в цехах перед рабочими. Причем, свободно ездил по всей стране.

А в то время давать подпольные концерты было практически невозможно, даже квартирники был под негласным запретом. Очевидно, что гастролировал Высоцкий с согласия властей и даже под их присмотром. Да и сами сильные мира сего частенько приглашали его выступить перед узким кругом видных партийных деятелей.





О том, что Высоцкий не был под запретом свидетельствует и факт выхода при его жизни одного диска-гиганта, нескольких миньонов и гибких пластинок с его песнями. Все они выходили многотысячными тиражами и расходились в основном по друзьям и знакомым директоров магазинов грампластинок.

Что касается поездок за границу, то Высоцкий фактически исколесил весь мир, а во Францию к своей супруге Марине Влади летал как к себе домой. Уже в 90-годы были обнародованы видеозаписи его многочисленных интервью иностранным журналистам и телекомпаниям.





РОКОВОЕ ПРИСТРАСТИЕ

То, что многие творческие редко обходятся без допинга в виде алкоголя – известно всем. Для них он своего рода отдушина от действительности, в которой приходится играть в день по несколько ролей. Пусть это даже один персонаж в одном фильме.

А когда ты со сцены поешь от лица водителя, боксера, ученого, пациента психбольницы, то пропускаешь все эти образы через себя. Или играешь Гамлета, в образе которого скрыты сплошные противоречия. Поэтому вечером, после концерта или спектакля необходимо снять напряжение.





Высоцкий, конечно, выпивал, как и большинство гениев. Но в последние годы к этой вредной привычке добавилась настоящая болезнь – артист попробовал наркотики. Говорят, что первый укол сделали ему врачи во время очередного выхода из запоя, а привыкание, как известно, наступает очень быстро.

В 1979 году гастроли в Ташкент чуть не закончились трагедией из-за того, что наркотиков не было в багаже сопровождающих. Ровно за год до ухода из жизни Высоцкий пережил клиническую смерть. Этот случай с исторической точностью описан в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Публикация от Urs Ruvas (@urs_ruvas) 24 Июл 2018 в 3:19 PDT

СМЕРТЬ ВО СНЕ

Умер Владимир Высоцкий ночью 25 июля 1980 года в своей московской квартире. У него во сне остановилось сердце. Причиной смерти друг актера, находившийся в тот день рядом с ним, врач-реаниматолог Анатолий Федотов назвал инфаркт миокарда. По воле отца Высоцкого вскрытие не проводилось. Во врачебном свидетельстве причиной смерти была указана острая сердечно-сосудистая недостаточность.