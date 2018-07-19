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Пресс-релизы

Сергей Безруков представит музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" на сцене "Крокуса"

Фото: Пресс-служба
25 июля 2018 года, в день памяти Владимира Высоцкого на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл" состоится спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Создатели спектакля далеки от мысли представить театральный байопик о жизни Высоцкого, но пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? 
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"Этот спектакль – дань памяти Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству – поясняет режиссер спектакля Сергей Безруков. – Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после нас. Большинство из тех, кто исполняет песни Высоцкого в нашем спектакле, – это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после смерти Высоцкого и после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи".

Образ Высоцкого в спектакле не отдан конкретному актеру, – он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. Знаменитая твидовая кепка Высоцкого, гитара и папироса становятся атрибутами, которые передаются от актера к актеру, которые словно примеряют на себя его образ.

Фото: Пресс-служба

Как и у многих поэтов, биография Высоцкого написана в его песнях и стихах. В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат самые знаменитые из них, отмечая заметные вехи его жизни: "Я не люблю", "Моя цыганская", "Баллада о любви", "Мой черный человек", "Лирическая", "Я несла свою беду", "07", "Кони привередливые", "На Большом Каретном" и многие другие. Песни Высоцкого исполняются в спектакле в разных жанрах: от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века – до абсолютно нового рок-звучания.

"Петь его песни нелегко, потому что есть потрясающее авторское исполнение, – признается Безруков. – Самое главное – проживать эти песни, потому что Владимир Семенович был артистом, и он сам не просто пел, а проживал их. Так же и его стихи нельзя просто декламировать – это монологи самого автора, предельно исповедальные, порой на разрыв. Мне кажется, что в нашем спектакле его песни зазвучат по-новому. В финале несколько его произведений исполняются как рок-композиции, – для меня было очень важно, чтобы Высоцкий прозвучал как наш современник. В этом и есть его величина: он современен всегда".

Режиссер-постановщик – Сергей Безруков
Ассистент режиссера по музыкальной части – Светлана Медведева
Ассистент режиссера – Евгений Гомоной 
Сценарий – Андрей Щеткин
Художники по свету – Тарас Михалевский, Лора Максимова
Хореограф-постановщик – Анна Гилунова

В спектакле участвуют:
Сергей Безруков, Карина Андоленко, Александр Тютин, Дмитрий Карташов, Сергей Вершинин, Антон Соколов, Вера Шпак, Михаил Шилов, Елена Доронина, Андрей Исаенков, Степан Куликов, Сергей Куницкий, Юлия Пилипович, Андрей Сорока, Александр Фролов, Григорий Фирсов, Наталья Шклярук, Виктор Шутов, Саша Беляев.

Губернаторский оркестр Московской области.
Главный дирижер – Сергей Пащенко.

Спектакль создан при участии Дома Высоцкого на Таганке.

Спектакль идет с одним антрактом.

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