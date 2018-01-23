Что связывало Высоцкого и Шемякина
В состав экспозиции в Altmans Gallery войдут графические работы, скульптуры и уникальные ювелирные миниатюры Михаила Шемякина, личные вещи Владимира Высоцкого, а также фотографии. До 25 марта 2018 года посетители выставки в Мокве смогут познакомиться с работами из серии "Карнавалы Санкт-Петербурга" – одной из главных художественных тем творчества Михаила Шемякина. Также на выставке будут представлены работы из серии "Метафизические композиции".
Посетители увидят уникальную коллекцию ювелирных миниатюр Михаила Шемякина. Кроме того, в рамках экспозиции можно будет посмотреть знаменитую серию авторских эстампов Михаила Шемякина к легендарным стихам и песням Владимира Высоцкого.
Центральными экспонатами выставки станут литографии из цикла "Чрево Парижа", с которыми связана примечательная история. Будучи в мастерской художника в Париже, Высоцкий увидел эти работы. Их сюжеты с парижскими мясниками настолько вдохновили поэта, что он звонил Михаилу Шемякину, который находился в то время в Нью-Йорке, каждые полчаса, чтобы прочитать очередную удавшуюся строфу из создаваемого им стиха "Тушеноши".
При этом тема "туши" была знакома Высоцкому и по работам Шемякина, и по трагическим картинам Сутина. Их трагедийность он отметил в "Тушеношах": "Суть Сутина – "Спасите наши туши!".
А Париж – знаковое место для обоих: Михаил Шемякин – культовый питерский художник, и Владимир Высоцкий – легендарный московский бард, познакомились в Париже благодаря Михаилу Барышникову и навсегда остались друзьями. Париж объединил их, стал точкой притяжения для обоих. Здесь все началось, и там же случилась их последняя встреча.
Позже Михаил Шемякин говорил о встрече с Владимиром Высоцким в Париже: "Наша дружба родилась действительно внезапно, но было ясно, что это – навсегда. Ангелы наши, творящие и любящие Свет, Красоту и Справедливость, узнали друг друга, а духи бесшабашности, буйного отчаянного веселья и разгула, сидящие в каждом из нас, узнали друг друга тоже. Иногда Володя приезжал ко мне прямо из аэропорта, чтобы показать новые песни. Нас объединяло страстное желание обрести красоту и справедливость существования, возбудить это чувство в людях. Обоих била судьба, и потому особенно хотелось прорваться и найти все-таки свет истины".
С первых дней их дружбы Шемякин начал буквальное "просвещение" друга, став для Высоцкого проводником в мир европейской культуры. Именно он познакомил его с неизвестными в Советском Союзе произведениями мастеров живописи, скульптуры и графики.
Высоцкий"влюбился в неистовый мир живописных полотен Сутина, восторгался гармонией форм в скульптурах Генри Мура и Джакометти". Таким образом, двух неординарных людей сблизило общее понимание искусства.
Владимир Высоцкий очень ценил эту дружбу, он посвящал Шемякину свои песни. Тот, в свою очередь, рисовал иллюстрации к произведениям Владимира Семеновича. В декабре 1979 года Высоцкий написал Шемякину: "Конец “Охоты на волков” – это посвящено Михаилу Шемякину. И я придумал эту песню из-за него. “Купола” – этим я тоже обязан ему. Это для него. И самая серьезная моя песня “Я был слаб и уязвим”! Миша! Это ты мне дал эту идею. Люблю тебя. Потому что люблю настоящих друзей. Мишенька! Я хотел бы жить здесь из-за того, что ты – здесь!".
Их последняя встреча состоялась в Париже за три недели до смерти Высоцкого – тогда художник и поэт виделись в последний раз. Владимир Семенович написал прощальное стихотворение и спрятал его между рисунками Шемякина, который обнаружил стихи только после смерти друга. Поэт даже описал, отчего умрет. Впрочем, Шемякин отмечал, что к гибели барда привели не только мистические, но и прозаические причины.
Время показало, что для них дружба не закончилась смертью Высоцкого – никто из бывших друзей не сделал так много доброго для памяти Высоцкого, как Шемякин. При участии художника вышла пластинка Владимира Высоцкого ROBIN GOOD – "РОБИН ГУД". Шемякиным написана книга "Две Судьбы" об их дружбе. В Самаре был установлен памятник Высоцкому, автором которого является Михаил Шемякин.
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