"Не суждено увидеть даже внуков": шаман предупредил о скором конце света
Мистик считает, что конец света будет связан с природными катастрофами. Писатель уверен, что в последнее время природа пытается стереть человечество с лица Земли.
Он напомнил, что планета буквально сотрясается от разных стихийных бедствий – пожаров, наводнений, ураганов и смерчей. Коробейщиков отметил, что люди не обращают внимания на эти факты.
Исследователь уверен: если человечество и дальше будет потребительски относиться к природе, начнутся необратимые процессы. При этом он подчеркнул, что речь идет о ближайших пяти годах.
"Мы с вами будем свидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которого уже никуда не спрячешься", – цитирует Коробейщикова телеканал "360".
Сможет ли наша планета дольше балансировать, сдерживая разрушительные процессы, неизвестно. "Возможно, нам не суждено увидеть даже внуков", – заявил мистик.
Люди на данном этапе уже не могут исправить ситуацию. По словам мистика, человечество стремится к саморазрушению. Спастись теоретически возможно, только вернувшись в "каменный век" и отказавшись от всех технологий.
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