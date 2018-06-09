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Общество

Затравленный Абрамович из последних сил держится за самое дорогое

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Самый богатый житель Великобритании Джим Ратклифф предложил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу выкупить его футбольный клуб "Челси". Однако предприниматель отказался заключать сделку с английским миллиардером.
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Состояние Ратклиффа оценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов. Он обратился к Абрамовичу с предложением купить "Челси", которым российский бизнесмен владеет уже 15 лет, но получил отказ.

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Впрочем, ранее предприниматель выразил готовность расстаться с клубом. При этом Абрамович рассчитывает продать его за 1,17 миллиарда фунтов, пишет "Газета.ru".

Примечательно, что Ратклифф является болельщиком клуба "Манчестер Юнайтед" – прямого конкурента "Челси" в Английской Премьер-лиге. Однако миллиардер часто заглядывает на матчи "синих", так как их стадион находится неподалеку от его дома.

Напомним, что у Абрамовича возникли серьезные проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил вовремя новую визу. Перед этим он отложил планы по строительству стадиона "Челси".

Недавно Абрамович получил гражданство Израиля. Миллиардер не сможет оставаться в Великобритании больше шести месяцев, если въедет в страну по новому паспорту.

Автор: Михаил Вштанов9 июня 2018, 11:55
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