Затравленный Абрамович из последних сил держится за самое дорогое
Состояние Ратклиффа оценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов. Он обратился к Абрамовичу с предложением купить "Челси", которым российский бизнесмен владеет уже 15 лет, но получил отказ.
Впрочем, ранее предприниматель выразил готовность расстаться с клубом. При этом Абрамович рассчитывает продать его за 1,17 миллиарда фунтов, пишет "Газета.ru".
Примечательно, что Ратклифф является болельщиком клуба "Манчестер Юнайтед" – прямого конкурента "Челси" в Английской Премьер-лиге. Однако миллиардер часто заглядывает на матчи "синих", так как их стадион находится неподалеку от его дома.
Напомним, что у Абрамовича возникли серьезные проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил вовремя новую визу. Перед этим он отложил планы по строительству стадиона "Челси".
Недавно Абрамович получил гражданство Израиля. Миллиардер не сможет оставаться в Великобритании больше шести месяцев, если въедет в страну по новому паспорту.
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