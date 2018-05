Русские бегут из Лондона после ухода Абрамовича

До 20 звонков в неделю от богатых россиян, желающих приобрести недвижимость в Лондоне, привыкли принимать в риелторской фирме Beauchamp Estates. Однако золотые деньки позади, сокрушается ее владелец Гэри Хершэм. Нынешние клиенты, с его точки зрения, делятся на две категории. Первые хотят продать недвижимость, так как нуждаются в деньгах – причем зачастую это связано с тем, что западные санкции ударили по их бизнесу. Вторые же продают, потому что хотят покинуть страну, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросов о происхождении их состояния.

"Русские были немного пресыщены деньгами. Они хотели быть лучше друзей, иметь дома лучше, платить больше. Но сейчас все по-другому", – цитирует Хершэма издание "Ведомости". Он отмечает, что на нынешнее состояние бизнеса сильно повлияла история с Романом Абрамовичем. "Сколько других людей подумают: "Если они могут так поступать с ним, то они могут сделать это и со мной?" – говорит владелец фирмы.

