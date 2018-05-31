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Недвижимость

Русские бегут из Лондона после ухода Абрамовича

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Проблемы с британской визой, возникшие у Романа Абрамовича, напугали людей его круга. Инцидент с российским предпринимателем сильно ударил по риелторскому бизнесу.
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До 20 звонков в неделю от богатых россиян, желающих приобрести недвижимость в Лондоне, привыкли принимать в риелторской фирме Beauchamp Estates. Однако золотые деньки позади, сокрушается ее владелец Гэри Хершэм. Нынешние клиенты, с его точки зрения, делятся на две категории. Первые хотят продать недвижимость, так как нуждаются в деньгах – причем зачастую это связано с тем, что западные санкции ударили по их бизнесу. Вторые же продают, потому что хотят покинуть страну, пока британские власти не стали задавать слишком много вопросов о происхождении их состояния.

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Роман Аркадьевич Абрамович

Роман Аркадьевич Абрамович Предприниматель

"Русские были немного пресыщены деньгами. Они хотели быть лучше друзей, иметь дома лучше, платить больше. Но сейчас все по-другому", – цитирует Хершэма издание "Ведомости". Он отмечает, что на нынешнее состояние бизнеса сильно повлияла история с Романом Абрамовичем. "Сколько других людей подумают: "Если они могут так поступать с ним, то они могут сделать это и со мной?" – говорит владелец фирмы.

Еще с 1990-х лучшими клиентами Beauchamp были богатые россияне. На стенах офиса висят фотографии проданных фирмой дорогих домов с деталями сделок. На одной из них видны цифры - 55 миллионов фунтов. В то время, когда заключалась сделка, эта сумма примерно равнялась 90 миллионам долларов.

Гэри Хершэм опасается, что Лондон теперь станет менее гостеприимным городом по отношению к богатым людям. Ведь для них безопасная гавань – это место, где жизни и здоровью ничто не угрожает, бизнес, собственность, дети и жена находятся в безопасности. И общество принимает человека независимо от того, на каком языке он разговаривает, – по-русски, по-английски или по-арабски.

Автор: Андрей Евлампиев31 мая 2018, 14:24
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