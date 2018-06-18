Как облегчиться в свадебном платье

В Сети появился любопытный лайфхак. Женщина нашла удобный способ сходить в туалет в пышном свадебном платье.



Идеей поделился Facebook-аккаунт Djsweeby. Своим открытием поделилась одна из невест.

Для комфортного похода в туалет она использовала сумку IKEA, сообщает Mirror. Женщина прорезала в ней отверстие и надела как юбку. В итоге подол свадебного наряда поместился в сумку.

Невеста сообщала, что такой помощник обошелся ей всего лишь в 0,8 евро. А смастерила она его за день до главной в жизни церемонии.

"Это заняло всего три минуты. Сумка существенно облегчила мне жизнь в день свадьбы, хотя она стоит копейки", – написала она в посте. Ноу-хау собрало 20 тысяч лайков.





Но пока одни гордятся тем, что смогли найти дешевый способ не запачкать свадебное платье, другие поражают стоимостью нарядов на церемонии бракосочетания. Так, ранее дочь миллиардера Александра Чигиринского Ирина вышла замуж в платье 14 миллионов рублей. Цена наряда возмутила россиян и стала поводом для горячего обсуждения в социальных сетях. На угощение для гостей семьи молодоженов потратили не менее 30 миллионов рублей.