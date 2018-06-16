Рынска оторвалась на шикарной свадьбе сына Немцова в Барвихе
Сын убитого три года назад политика 23-летний Антон женился на своей избраннице Анне Игнатьевой, с которой встречался на протяжении полугода. Молодые люди познакомились в социальной сети, после чего со временем девушка бросила работу в Нижнем Новгороде и переехала к Антону в Москву. Молодой человек, в свою очередь, заканчивает институт.
Свадебное торжество прошло в Барвихе. Среди гостей отметились
были Григорий Явлинский, и Божена Рынска. Выбор одежды у молодожен был
классическим: на невесте белое платье, фата, а на женихе черный классический
костюм.
"Семья, любовь и друзья – это главные сокровища нашей жизни! Антон и Анна, будьте счастливы, берегите и поддерживайте друг друга, а мы всегда рядом", – так подписала один из снимков со свадьбы мать Антона, бизнес-леди Екатерина Одинцова.
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