Рынска оторвалась на шикарной свадьбе сына Немцова в Барвихе

Свадебное торжество сына Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова прошло на Рублевке. На нем присутствовали не только близкие молодоженов, но и известные личности.



Сын убитого три года назад политика 23-летний Антон женился на своей избраннице Анне Игнатьевой, с которой встречался на протяжении полугода. Молодые люди познакомились в социальной сети, после чего со временем девушка бросила работу в Нижнем Новгороде и переехала к Антону в Москву. Молодой человек, в свою очередь, заканчивает институт.

Свадебное торжество прошло в Барвихе. Среди гостей отметились были Григорий Явлинский, и Божена Рынска. Выбор одежды у молодожен был классическим: на невесте белое платье, фата, а на женихе черный классический костюм.



Публикация от Дина Немцова / Dina Nemtsova (@dinanemtsova_) 15 Июн 2018 в 3:02 PDT

"Семья, любовь и друзья – это главные сокровища нашей жизни! Антон и Анна, будьте счастливы, берегите и поддерживайте друг друга, а мы всегда рядом", – так подписала один из снимков со свадьбы мать Антона, бизнес-леди Екатерина Одинцова.