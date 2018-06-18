Шикарная свадьба дочери миллиардера вывела россиян из себя

Наследница миллиардера Ирина Чигиринская вышла замуж за сына экс-замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли. Тожество поразило своим королевским размахом.

Платье для невесты сшил ливанский дизайнер Зухаир Мурад. За него выложили 14 миллионов рублей. А на угощение семьи молодых потратили не менее 30 миллионов рублей.

На свадьбу были приглашены 1500 гостей, передает Life.ru. Церемония прошла в гольф-клубе. Стол буквально ломился от яств: шашлыки, карпаччо из семги, рыбное ассорти, узбекский плов, фрукты и ягоды, – венчал это гастрономическое великолепие прекрасный торт.

Публикация от Reshat Aliev (@reshataliev) 17 Июн 2018 в 7:02 PDT

Развлекали гостей самые топовые персоны отечественного шоу-бизнеса: Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Олег Газманов, Эмин, Ани Лорак и Григорий Лепс. Вели свадьбу Николай Басков и Максим Галкин. Шнур даже водил с гостями торжества хоровод.

Публикация от Reshat Aliev (@reshataliev) 17 Июн 2018 в 6:54 PDT

Пользователей Сети взбесил размах праздника дочки миллиардера, предпринимателя Александра Чигиринского. Народ выразил свое возмущение в комментариях. "Пора бы их всех как в 1917!", "Офигеть 14 лимонов за платье", "Но мы все равно будем работать до 65", "Кому все, кому ничего", "На платье не жалко, а детям со всех каналов просим", – написали россияне.