Разрушительный ураган держит в страхе москвичей

Жители столицы стали жертвами шквалистого ветра, усилившегося 30 мая. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых есть дети.

Первой жертвой ураганного ветра стала воспитательница дошкольного отделения Курчатовской школы. Сообщается, что женщину придавило деревом.

Происшествие случилось, когда педагог прогуливалась с детьми. Неожиданно от сильного порыва ветра оторвалась крона тополя.

Женщина увидела летящую в ее сторону часть дерева и крикнула ребятам, чтобы те отбежали в сторону. Педагог приняла удар на себя, травмировав руку. Женщину госпитализировали с переломом конечности.

Еще одна горожанка пострадала на площади Савеловского вокзала. 67-летнюю женщину, трудящуюся на стройке метро, придавило алюминиевым щитом. Сейчас она отправлена на лечение в НИИ Склифосовского.

Кроме того, под свалившееся дерево в столице попали женщина и ее пятилетний сын. Также порывы ветра выбили несколько окон в домах, после чего жительницу города госпитализировали с многочисленными порезами.

Из-за шквалистого ветра в Москве закрыт для посетителей Парк Горького. Московский зоопарк, в свою очередь, приостановил работу до конца дня, передает НСН.

Утром 30 мая управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение, согласно которому до 22:00 порывы ветра в городе будут достигать 15-20 метров в секунду. Это соответствует крепкому и очень крепкому ветру по классификации ведомства.

Более того, МЧС рекомендовало москвичам переждать непогоду в помещениях. В частности, горожан призвали не парковаться и не прятаться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.