Россию летом атакуют ураганы

Американские ученые обнаружили "катастрофическую аномалию" в Атлантике, проанализировав сведения о силе штормов га последние два десятилетия. Ураганы могу дать знать о себе даже на территории нашей страны.

За это время среднее увеличение скорости ветра в ураганах составило 21 километр в час. Опасная аномалия может отразиться на России.

По словам заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, в частоте ураганов в США, есть мультидекадные колебания, которые связаны с температурой воды на севере океана.

До нас такие природные явления не доходят. "У нас это фигура речи, обозначающая шквальные ветра. А ураган – это огромный циклон", – цитирует ученого телеканал "360".

Однако, как отметил научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы Александр Чернокульский, из-за потепления тропическая область расширяется. Поэтому не исключено, что ураганы будут доходить до дальневосточной части России в виде осадков или превращаться из мощного вихря в циклон.

Чернокульский считает, это может произойти уже в 2018 году. Так что этим летом можно ожидать появления нескольких мощных ураганов, поскольку каждый год над Тихим океаном и Атлантикой образуется какое-то количество этих явлений. Это нормальное явление для нашей планеты.

То есть те "ураганы", которые наблюдались в Москве в апреле 2018 года и мае 2017-го, в целом весьма типичное для региона природное явление. Эксперты полагают, что изменения климата могут привести к тому, что число аномалий увеличится, но пока в теории.