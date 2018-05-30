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Общество

Жестокая казнь дагестанской порнозвезды попала на видео

Фото: instagram.com/kiratherealqueen
В Сеть утекло видео, авторы которого настаивают, что на нем запечатлен расстрел порнозвезды из Дагестана, известной под именем Kira Queen. Сама девушка подлинность ролика отрицает, утверждая, что это инсценировка.
прочитано 2056 раз

На кадрах видно, как некая девушка, похожая на Киру, ложится в вырытую яму со связанными руками. После этого ее расстреливают из пистолета. Место съемки авторы не раскрывают.

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Пользователи Сети не исключают, что провокационный ролик – постановка. В официальном аккаунте актрисы в Instagram появилось опровержение информации о том, что на видео действительно Kira Queen, передает сайт "Комсомольская правда".

"Эта девушка совсем на меня не похожа, а вы с язвительными сообщениями тут же на мою страницу прибежали", – прокомментировала собственную "казнь" девушка. "Хотите позлорадствовать или показать свою убогость?" – добавила она.

Напомним, Kira Queen начала получать угрозы от своих соотечественников и пользователей Сети после того, как кто-то раскрыл ее настоящие имя и фамилию. Девушке отправляли на электронную почту сотни сообщений с обещанием расправиться с ней.

Позже неизвестные вычислили адрес Киры в Санкт-Петербурге и попытались вломиться в ее квартиру. Тогда актриса фильмов для взрослых уехала из России в Будапешт, но и там ее не оставили в покое.

Почувствовав реальную угрозу своей жизни, девушка покинула город и попросила политическое убежище в стране, которую не называет. Кроме того, от Киры отреклись ее родители, не пожелав помогать в трудной ситуации. 

Так или иначе, уроженка Дагестана не собирается завязывать с карьерой в порноиндустрии. На ее странице в Instagram продолжают появляться новые фотографии, а под ними сразу возникает шквал гневных комментариев с угрозами.

Автор: Михаил Вштанов30 мая 2018, 15:43

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