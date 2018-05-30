Жестокая казнь дагестанской порнозвезды попала на видео
На кадрах видно, как некая девушка, похожая на Киру, ложится в вырытую яму со связанными руками. После этого ее расстреливают из пистолета. Место съемки авторы не раскрывают.
Пользователи Сети не исключают, что провокационный ролик – постановка. В официальном аккаунте актрисы в Instagram появилось опровержение информации о том, что на видео действительно Kira Queen, передает сайт "Комсомольская правда".
"Эта девушка совсем на меня не похожа, а вы с язвительными сообщениями тут же на мою страницу прибежали", – прокомментировала собственную "казнь" девушка. "Хотите позлорадствовать или показать свою убогость?" – добавила она.
Напомним, Kira Queen начала получать угрозы от своих соотечественников и пользователей Сети после того, как кто-то раскрыл ее настоящие имя и фамилию. Девушке отправляли на электронную почту сотни сообщений с обещанием расправиться с ней.
Позже неизвестные вычислили адрес Киры в Санкт-Петербурге и попытались вломиться в ее квартиру. Тогда актриса фильмов для взрослых уехала из России в Будапешт, но и там ее не оставили в покое.
Почувствовав реальную угрозу своей жизни, девушка покинула город и попросила политическое убежище в стране, которую не называет. Кроме того, от Киры отреклись ее родители, не пожелав помогать в трудной ситуации.
Так или иначе, уроженка Дагестана не собирается завязывать с карьерой в порноиндустрии. На ее странице в Instagram продолжают появляться новые фотографии, а под ними сразу возникает шквал гневных комментариев с угрозами.
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