В деле о крушении МН-17 всплыла секретная операция Киева

Опубликована карта полета истребителя ВВС Украины, который в день авиакатастрофы пассажирского Boeing 777, выполнявшего рейс МН-17 пролетал над Донецком. Именно он мог сбить лайнер в 2014 году.

Согласно обнародованным данным, в день авиакатастрофы летчик 299-й бригады тактической авиации капитан Владислав Волошин с разрешения своего командира полковника Геннадия Дубовика действительно вылетал на какое-то задание в Донецкой области. При этом отмечается, что нельзя стопроцентно утверждать, что самолет сбил именно украинский истребитель.

Обращается внимание и на приказ № 734, который был подписан полковником Дубовиком за два дня до крушения Boeing 777. Примечательно, что тексте указа говорилось о самолетах ВВС Украины, ответственных за некое боевое задание 17 июля 2014 года в условиях АТО, сообщает издание "Совершенно секретно".

По словам главы штаба военной части А 4104 подполковника Батурина, у пилотов Су-25М1 № 08, Су-27 № 36 и МиГ-29МУ1 № 29 было особо важное "задание номер 1" по уничтожению воздушных целей в районе Снежного и Тореза. Кроме того, в тексте одного из опубликованных секретных документов Службы безопасности Украины также есть указания для солдат ВСУ, причастных к его выполнению.

"В рамках проведения специальной операции уничтожить все материалы, которые указывают на присутствие боевых самолетов, выполнявших боевые задачи в указанном районе 17.07.2014 года", – говорится в материалах. Также согласно им, приказано "провести эффективные профилактические мероприятия" среди свидетелей проведения этой операции.

Напомним, Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В Росавиации считают, что Нидерланды умышленно затягивают расследование катастрофы рейса MH17.