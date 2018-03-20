Сбивший Boeing над Донбассом летчик имел проблемы с психикой

Украинский летчик, виновный в гибели пассажиров рейса МН17, нуждался в помощи психолога. О странностях в поведении Владислава Волошина рассказал в соцсетях его друг.

Владислав Волошин, которого считали виновником авиакатастрофы малайзийского Boeing 777 под Донецком летом 2014 года, нуждался в помощи врача, написал в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, 16 марта Волошин, назначенный исполняющим обязанности директора Николаевского международного аэропорта, провел совещание, на следующий день как ни в чем не бывало пошел на рынок за покупками.

Вечером того же дня он "резко замкнулся в себе", а в воскресенье бывший покончил с собой. Жена вызвала скорую помощь, но он скончался в больнице. По словам Бутусова, в личной переписке Волошин признавался в суицидальных настроениях. Сослуживцы Волошина говорили, что он мог покончить с собой из-за финансовых проблем – как собственных, так и связанных с реконструкцией вверенного ему аэропорта.

Как пишет журналист, жену летчика смена настроения не удивила – "знала, что бывает". По словам Бутусова, Волошин переживал за любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не говорил.

Полиция проверяет все его сообщения, "ни одна версия в настоящий момент не отброшена – будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта". При этом оснований для возбуждения уголовных дел не было – "у Влада чистые руки", отметил журналист.

Имя Владислава Волошина всплыло в связи с расследованием крушения малайзийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году. Самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля на востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Украинский военный, проходивший в России свидетелем по делу о крушении MH17, назвал фамилию Волошина. По его словам, самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал этот летчик, напоминает "Утро.ru".