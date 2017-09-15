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Происшествия

Ураган в Москве повалил деревья и ранил людей

Фото: instagram.com/anirikka
Во время урагана в столице пострадали шесть человек. На людей упали ветки деревьев, оторванные ветром.
прочитано 2904 раза

"От падения веток пострадали не менее шести человек, из них – один ребенок", – сообщил источник в экстренных службах города.

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По предварительным данным, среди потерпевших – три женщины, двое мужчин и 10-летний мальчик. Четверо раненых  доставлены в больницу. Состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных – средней тяжести, передает "Интерфакс".

Публикация от Натали (@nata_tata_krasota)

Шквалистым ветром в нескольких районах города повалило более 40 деревьев. На юго-востоке мегаполиса оторванный лист железа повредил автомобиль. На дорогах зафиксированы подтопления. Последствия урагана ликвидируют коммунальщики, передает ТАСС.

Кроме того, стихия внесла изменения в работу столичных аэропортов. Из-за непогоды задержано и отменено более 20 рейсов. По данным сервиса "Яндекс. Расписания", в Домодедово задержано 19 вылетов, четыре отменены. В Шереметьево задержаны четыре рейса.

Ранее, в пятницу, 15 сентября МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды в Московском регионе. "В связи с прохождением фронтальной зоны ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", – говорилось в сообщении ведомства.

В свою очередь коммунальщики обратились к водителям и пешеходам с призывом быть очень внимательными. Автомобилистов просили отказаться от поездок на личном транспорте.

Автор: Алёна Нестерова15 сентября 2017, 18:18

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