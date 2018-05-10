Дума рассматривает кандидатов на должность главы Счетной палаты
По словам зампреда Госдумы Игоря Лебедева, в нижней палате рассматривают кандидатуры первого вице-спикера Александра Жукова и руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. "Эти консультации с председателем Госдумы начались, фамилий называется много", – цитирует парламентария "Интерфакс".
Депутат отметил, что не исключен такой вариант, что "Единая Россия" и ЛДПР выдвинут кандидатуру на пост главы Счетной палаты совместно. Скорее всего, добавил законодатель, позиция по этому вопросу будет сформирована в нижней палате в понедельник, 14 мая.
Впрочем, либерал-демократы могут предложить и собственную кандидатуру. "Мы готовы предложить кандидатуру Рохмистрова Максима Станиславовича, он является аудитором Счетной палаты, был избран туда по квоте Государственной думы, а в квоту Государственной думы он попал из фракции ЛДПР", – сказал Лебедев.
О начале консультаций ранее рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в обсуждении принимают участие все фракции нижней палаты. По его словам, кандидату на столь ответственную должность необходимо обладать большими опытом и обширными знаниями в сфере управления и финансов.
Володин напомнил, что Счетная палата участвует в работе комитетов нижней палаты, в подготовке и экспертизе нормативно-правовых актов. "В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты", – сказал законодатель. Поиск возможных претендентов нижняя палата начала уже сейчас, чтобы после того, как Татьяна Голикова вступит в новую должность, можно было сразу внести предложения по ее преемнику, пояснил Володин.
О ходе консультаций рассказал и первый зампред руководителя фракции единороссов по законопроектной деятельности Андрей Исаев. "Мы знаем, что в "Справедливой России" активно обсуждается кандидатура Анатолия Аксакова. Среди коммунистов есть такие сильные юристы, как Ризван Курбанов и Юрий Синельщиков", – сказал парламентарий. Самым подготовленным для руководства Счетной палатой Исаев назвал первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, который ранее возглавлял думский комитет по бюджету и налогам, а также был заместителем главы правительства.
Рассмотрение кандидатуры первого зампреда нижней палаты подтвердил и Вячеслав Володин. Однако спикер подчеркнул, что его первый заместитель хотел бы сосредоточиться на работе в парламенте. По словам законодателя, Жуков, несомненно, является сильным кандидатом, но важно и желание самого человека работать на должности руководителя Счетной палаты.
В связи с этим, отметил Андрей Исаев, единороссы могут при определении своего кандидата выйти за рамки фракции "ЕР". "Мы будем консультироваться, в том числе, и с людьми, не входящими в нашу фракцию, в нашу партию, но зарекомендовавшими себя в качестве опытных и серьезных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями", – сказал депутат.
Счетная палата – орган внешнего государственного контроля. Состоит из председателя, его заместителя и 12 аудиторов, которые назначаются сроком на шесть лет. Глава Счетной палаты и шесть аудиторов назначаются на должность Госдумой, остальные, включая зампреда, – Советом Федерации.
Список компетенций Счетной палаты довольно обширен: контроль за исполнением государственного бюджета, за состоянием внутреннего и внешнего долга, за внебюджетными фондами, за банковской системой, в том числе ЦБ. Кроме того, аудиторы проводят ревизии и проверки, дают заключения, информируют обе палаты Федерального собрания.
С 20 сентября 2013 года Счетную палату возглавляет Татьяна Голикова. Однако глава правительства Дмитрий Медведев в рамках формирования нового состава кабинета министров предложил ее кандидатуру на пост вице-премьера по социальным вопросам. Новый кабмин должен быть сформирован в России в течение недели.
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