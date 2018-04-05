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Общество

Охранник Березовского покаялся за фейковый компромат

Борис Березовский. Фото: Dni.Ru
Экс-охранник Березовского написал покаянное письмо из следственного изолятора, где содержится по обвинению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сергей Соколов признался, что лично готовил фейковый компромат на руководителей "Тольяттиазота" и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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"Письмо из Лефортово" – так озаглавил свое послание миру бывший начальник службы безопасности Бориса Березовского, создатель охранного предприятия "Атолл" Сергей Соколов.

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"Это письмо – мое покаяние перед Богом, родными и теми людьми, которым я делал зло. Покаяние перед всем миром и попытка полностью изменить свою жизнь", – объясняет Соколов и далее на нескольких страницах признается в фальсификации компромата против замначальника Управления внутренней политики Кремля Тимура Прокопенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей "Тольяттиазота" Вячеслава Суслова и Николая Неплюева, заместителя директора ФСИН Владислава Цатурова и чиновников Министерства финансов.

Сканы письма публикует РБК, а его подлинность подтвердил журналистам издания адвокат Соколова Шамсудин Цакаев. "Ему неудобно перед этими людьми, и он решил попросить прощение, я считаю, что это нормально", – сказал защитник Соколова.

Как пишет в письме экс-охранник сбежавшего в Британию олигарха, заказы он получал от "различных людей", а способствовали ему в этом наработанные обширные связи в правоохранительных органах и средствах массовой информации. Свою работу Соколов исправно делал за "большие деньги", но иногда бывали и проколы.

"Когда сбор компромата не удавался по причине его отсутствия, мы ставили об этом в известность заказчика и начинали искусственно создавать такой "компромат", за что получали "гонорары". Именно у этих людей, которых мы оклеветали, я бы хотел попросить прощения", — пишет Соколов.

В числе людей, на которых он готовил фальшивый компромат, были бизнесмены и политики. Среди публичных людей автор покаянного письма упоминает спикера Госдумы Вячеслава Володина в бытность его первым замглавы администрации президента и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко.

"Однажды один высокопоставленный чиновник и политик обратился ко мне с просьбой дискредитировать другого чиновника – заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина, так как какой-то его знакомый хотел занять эту должность", – пишет Соколов.

Сергей Соколов. Кадр youtube.com

Заказчик предложил ему обвинить Володина и приближенных ему сотрудников администрации президента в связях со спецслужбами США. Это должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы и привести к отставке Володина. Выполняя заказ, Соколов сфабриковал электронную переписку между Тимуром Прокопенко и неким украинским политологом, которая указывала на мнимую связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого эксперта.

Как признается Соколов, он сделал все для того, чтобы переписка выглядела подлинной. Для этого он хотел представить ее как информацию, выкупленную у членов известной хакерской группы. Но фейковая переписка так и не была опубликована, поскольку у Соколова испортились отношения с заказчиком.

"Однако я виноват в том, что создал ее и пытался обвинить людей в страшном преступлении – государственной измене!" – кается автор письма.

Соколов заканчивает свое письмо с чувством облегчения. "Я рад своему нахождению в "Лефортово". Сегодня у меня еще есть шанс, отсидев положенный срок, пожить на свободе. И я точно знаю – эта жизнь уже будет совершенно другой", – уверен автор письма.


Сергей Соколов родился в 1953 году в Ташкенте. В 90-х годах он создал агентство безопасности "Атолл", которое оказывало услуги бизнесмену Борису Березовскому и близким к нему людям. По данным советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, сотрудники "Атолла" проводили свои оперативно-розыскные мероприятия, незаконно прослушивали телефоны и следили за представителями политического истеблишмента.
Автор: Александр Комаров5 апреля 2018, 16:16

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