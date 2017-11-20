"Как Березовский": отец Захарченко объяснил происхождение миллиардов

Отец Дмитрия Захарченко приобрел несколько квартир в центре Москвы, занимаясь предпринимательством по примеру Бориса Березовского. Так Виктор Захарченко объяснил судьям происхождение своего состояния. Сам полковник-миллиардер продолжает утверждать, что у него даже не было собственного жилья.

Полковник Дмитрий Захарченко вынужден был скитаться по разным квартирам – у него не было собственного жилья. Все арестованное имущество стоимостью один миллиард рублей принадлежит членам его семьи. А откуда в одной из квартир появилось несколько тонн денег (около восьми миллиардов рублей), полковник не имеет понятия.

Все это бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД рассказал в Никулинском суде Москвы. Здесь рассматривают иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства арестованных в ходе расследования уголовного дела имущества и денежных средств.

По словам полковника, постоянную регистрацию он имел только в одном месте – в квартире матери на Мичуринском проспекте. В собственности недвижимости не имел, так что приходилось ночевать и в других местах. "Проживал, например, на Якиманке с дочерью Ульяной и Мариной Семыниной... Иногда останавливался у отца – это нормально", – сообщил Захарченко.

Что касается имущества и денег, о которых идет речь в иске Генпрокуратуры, к ним офицер, по его словам, не имеет отношения. "То, что заявляет прокурор, – ложь и клевета. Все, абсолютно все лица, заявленные в качестве соответчиков, дали показания, что я никогда не передавал им денежные средства для приобретения какой-либо недвижимости", – заявил Захарченко.

В свою очередь отец полковника сообщил судьям: он заработал состояние, позволившее купить несколько квартир в центре Москвы, благодаря предпринимательству. "Я занимался коммерческой деятельностью в 1990-е годы. Была ли она законной или незаконной, я не знаю, но тогда все этим занимались, как Березовский", – цитирует Виктора Захарченко ТАСС.

По словам отца главного обвиняемого, в 90-е он скупал ваучеры "за бутылку водки" и менял их на акции "Газпрома". По данным следствия, Виктор Захарченко приобрел апартаменты на Пречистенской набережной стоимостью более 200 миллионов рублей и квартиру для внучки на Мичуринском проспекте с двумя машино-местами. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам растраты средств банка "Московское ипотечное агентство", где он был якобы фиктивно трудоустроен. Вину он не признает и связывает уголовное преследование с попыткой правоохранителей надавить на его сына.

Иск Генпрокуратуры касается 27 объектов недвижимости - квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы. Кроме того, в списке значатся четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников полковника, деньги в рублях и иностранной валюте на сумму около восьми миллиардов рублей и золотой слиток. В целом, по некоторым данным, если учесть обнаруженные счета Захарченко в швейцарском банке, общая сумма достигает 30 миллиардов.