Как россияне будут отдыхать в майские праздники

Роструд напомнил, как мы будем отдыхать в мае. Праздничные дни в этом году начнутся 29 апреля.

Продолжатся выходные до 2 мая (среда) включительно. А вот 28 апреля, в субботу, россиянам придется поработать, чтобы получить четыре дня отдыха подряд. Таким образом, рабочая неделя на первомайские праздники (1 Мая – День Весны и Труда) будет очень короткой, всего два дня – 3 мая (четверг) и 4 мая (пятница).

День Победы в 2018 году выпадает на среду, поэтому никаких переносов не ожидается. В Роструде отметили, что праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части – 7 и 8 мая (понедельник и вторник), 10 и 11 мая (четверг и пятница). Согласно Трудовому кодексу России, предпраздничный рабочий день 8 мая будет короче на один час, передает телеканал "360".

Рассказали в ведомстве и о том, как наши сограждане будут отдыхать в июне. 12 июня (вторник) страна будет отмечать День России, поэтому есть три выходных дня: с 10 июня (воскресенье) по 12 июня (вторник) включительно. А вот 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

В последние годы длинные выходные стали предметом острых споров в Госдуме. Ранее депутаты фракции КПРФ предложили внести изменения в Трудовой кодекс России. В частности, они собирались сделать 31 декабря официальным выходным днем, но отменить следующие за этим новогодние каникулы.