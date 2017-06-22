В России решили отменить новогодние выходные

В Госдуму внесли законопроект об отмене новогодних каникул. Ознакомиться с документом уже можно на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложили внести изменения в Трудовой кодекс России. В частности, они хотят включить в перечень нерабочих дней 31 декабря. По мнению политиков, это "позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени".

В то же время депутаты хотят вычеркнуть из этого перечня дни новогодних каникул. Свое решение они аргументируют тем, что с соответствующей просьбой к ним уже обратились многие жители страны. "Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере", – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Между тем депутаты предложили сделать выходным 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией, так как это "праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем". Авторы документа добавили, что на полуострове "такой праздник есть".

Более того, депутаты хотят освободить людей от работы в день Великой Октябрьской социалистической революции. "Объявление 7 ноября нерабочим днем – это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство – СССР", – подчеркнули политики.

Напомним, ранее Минтруда предложило сделать двухдневной первую рабочую неделю мая 2018 года. "Предлагается выходные дни 6 и 7 января (субботу и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью Второй статьи 112 Кодекса перенести на 9 марта и 2 мая соответственно", – сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Также ведомство хочет перенести дни отдыха с нескольких суббот на понедельники – по задумке чиновников, вместо 28 апреля, 9 июня, и 29 декабря граждане не пойдут на работу 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.