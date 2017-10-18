Умер актер Дмитрий Марьянов Скандальный развод Джигарханяна Шоу "Голос" Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

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Как отдохнут россияне в 2018 году

Фото: GLOBAL LOOK press
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал проект Министерства труда о переносе выходных дней в следующем году. Постановление правительства опубликовано 18 октября.
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Так, суббота и воскресенье 6 и 7 января переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря – на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

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Получается, в 2018 году россияне будут отдыхать десять дней в новогодние "каникулы" – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля (три дня), с 8 по 11 марта (четыре выходных), с 29 апреля по 2 мая (четыре дня), 9 мая, с 10 по 12 июня (три дня) и с 3 по 5 ноября (три дня), сообщается на сайте кабмина. Поясняется, что изменения в трудовом календаре наших соотечественников были подготовлены в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Отметим, согласно трудовому законодательству в России официальными нерабочими праздничными днями считаются новогодние каникулы (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня) и День народного единства (4 ноября). По устоявшейся традиции если праздник совпадает с выходным днем, то отдых продлевается. 

Автор: Людмила Фоканова18 октября 2017, 08:46

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