Все продумал: Обама построил тайный бункер на случай ядерной войны

Во время президентского срока Барака Обамы под Северной лужайкой Белого дома был построен тайный бункер. Предполагалось, что сотрудники администрации США могли спастись от ядерного удара, спрятавшись в пятиэтажном подземном сооружении.



Масштабная стройка засекреченного объекта была развернута в 2010 году и завершилась только к концу второго срока Обамы. Американскому бюджету новое сооружение обошлось в 376 миллионов долларов, передает РИА ФАН.

Автор книги "Белый дом Трампа: изменение правил игры" Рональд Кесслер рассказал, что сам факт существования бункера не разглашается. Однако стало известно, что бомбоубежище посетил Дональд Трамп, когда избрался президентом Соединенных Штатов.

Бывший репортер Washington Post добавил, что под восточным крылом Белого дома есть еще один объект, называемый центром по чрезвычайным операциям президента. Именно туда 11 сентября 2001 года во время терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, осуществленных с помощью захваченных самолетов боевиками группировки "Аль-Каида", был эвакуирован бывший в то время вице-президентом Ричард Чейни. Оттуда он мог поддерживать телефонную связь с президентом Джорджем Бушем – младшим, который был вывезен на авиабазу, где находится штаб стратегического командования США.

Как подчеркивал тогда вице-президент, все это было сделано для того, чтобы гарантировать сохранность высших руководителей страны в кризисной ситуации, а в случае гибели кого-то из них – обеспечить преемственность власти. По его словам, планы подобной эвакуации были разработаны еще в период холодной войны, когда США всерьез опасались ядерного конфликта с Советским Союзом.

Также Кеслер пишет в своей книге, что в сутки Трамп получает около шести-восьми угроз посредством писем. Примерно столько же получали Барак Обама и Джордж Буш – младший.

