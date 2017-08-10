Как выжить в Третьей мировой

Уход Малахова с Первого канала Макрон близок к самоубийству Развод Абрамовича и Жуковой "Дом-2" Эксклюзив

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Четверг 10 августа
Лента новостей
18:09
Глюк'oZa высказалась о незамысловатом пении Бузовой
17:47
Украинский "безвиз" обернулся скандалом
17:43
91-летней бабушке отрезало ногу поездом метро
17:39
В Домодедово пассажир проглотил 14 миллионов
17:15
В Москве у фитнес-тренера украли часы за 700 тысяч
17:14
Катя Жужа оправдалась за макияж 9-летней дочери
16:44
Раскрыта главная опасность консервантов
16:02
Упавшая на рельсы в метро женщина лишилась ноги
15:41
Дмитрий Тарасов решил разобраться с обидчиком
15:16
Свирепый Эрдоган решился на шантаж России
15:07
Кафельникова заинтриговала странным письмом
15:06
Малахов – Киркорову: Люби меня всегда
15:04
Отсидевший за насилие Емельяненко рвется бить иностранцев
15:02
Сервис "Спас-замков" расширяет ассортимент услуг
14:54
Как правильно использовать аспирин
14:44
В Москве рекламный щит раздавил прохожего
14:34
Суровые челябинские женщины облаяли бывалого таксиста (видео)
14:31
Range Rover Evoque Convertible: тест-драйв без крыши
14:17
Хирург оторвал руку находящемуся в утробе малышу
14:11
Располневшая Самбурская поразила вторым подбородком
14:05
Московскую студентку зарезали на романтическом свидании
14:04
Отца Жанны Фриске лишили последней надежды
13:46
Екатерина Андреева носит на руках 34-летнюю дочь
13:37
В аварии под Москвой погибли четыре человека
13:27
МИД Украины объяснил отказ от визового режима с Россией
13:25
Малахов в шоке от провокации Канделаки
13:24
Никита Пресняков прошелся по Ольге Бузовой
13:04
Планировавшего сбить самолет США россиянина поймали в Турции
12:47
Крокодил-гигант набросился на оператора во время съемки (видео)
12:42
В Москве сотрудники МЧС спасли тонувшую в пруду пьяную женщину
12:40
"Танцующий миллионер" поплатился имуществом за долги
12:30
Как банда малолеток расправлялась с москвичами
12:26
Под Москвой нашли труп преподавателя МГИМО
12:18
Путину пожаловались на судей питерского арбитража
11:56
Вексельберг построит отель на месте дуэли из "Игры престолов"
11:50
Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)
11:49
Пугачева отказалась приехать на похороны близкого человека
11:47
Легендарный хоккеист Тюменев попался на пьяной езде
11:29
В Москве эвакуаторы оснастят современными регистраторами
11:29
Климова использовала Нилова для рождения ребенка
11:24
Похотливые обезьяны испортили туристам путешествие (видео)
11:11
В московском онкоцентре внезапно умерли два пациента
11:09
В Европе стремительно дорожает водка
11:08
В Москве поймали банду серийных убийц-подростков
10:57
На матче "Рубин" – "Локомотив" в Татарстане умер Судья года
10:50
Преданную мужем Макрон неожиданно поддержали в России
10:43
Второй Фестиваль Индонезии в Москве собрал более 90 тысяч посетителей
10:40
Кравчук увидел в Порошенко дурака
10:39
Ведущий ТНТ развелся с женой
10:25
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
10:08
Новоиспеченные знаменитые мамы
10:06
Бывшая участница "Дома-2" опубликовала видео с венчания
10:03
Для московских поликлиник создадут единый стиль
09:44
Запад пытается раздавить Сербию из-за дружбы с Россией
09:42
Дайвер подразнил акул собственной кровью (видео)
09:25
ЦБ ввел временную администрацию в Генбанке
09:22
Россиян предупредили о смертельной опасности маникюра
09:12
Иван Краско рассказал об алкоголизме
09:04
В Казахстане разбился пассажирский самолет
08:57
В центре Москвы загорелся Lexus
08:53
Команда Малахова сбежала с вещами с Первого канала (видео)
08:40
Фриске показала сочную фигуру в купальнике
08:31
Принцесса Диана "высказалась" о Кейт Миддлтон
08:20
Пролетевший над Трампом самолет ВКС России навел шороху в США
08:19
В Москве показания счетчиков начнет обрабатывать нейросеть
08:04
Вашингтон нервничает из-за рядовой поездки Путина
07:53
В Москве произошел крупный пожар
21:58
Судьба Алеси Кафельниковой предрешена
21:56
Посетитель "Макдональдс" избил работника за медлительность
21:50
Нахваливающие своих мужчин россиянки чаще получают секс
21:49
Как США пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир
21:41
"Уральские пельмени" перешли на другой телеканал
21:26
Apple разочаровал фанатов iPhone
21:19
Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки
21:19
Отлетевшее от грузовика колесо покалечило москвича
21:07
Почему Питт и Джоли передумали разводиться
20:53
Турцию взбесил отказ России от помидоров Эрдогана
20:47
России приписали скорую аннексию Белоруссии
20:35
На севере Москвы насмерть забили мужчину
20:09
Зачем художница напоила гостей менструальной кровью
20:06
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой
19:56
В Москве посмеялись над наивной глупостью Киева
19:44
Дом Гарри Поттера продают по дешевке
19:39
Канделаки выставила Малахова на посмешище
19:38
Ленинградку парализовало из-за пяти ДТП
19:07
Московские мажоры на Lamborghini устроили гонки в Сочи (видео)
19:03
Россия придумала неожиданный способ обойти санкции
18:47
Центр Москвы перекроют на несколько дней
18:42
Пугачева попросила прощения у умершего друга
18:41
Disney презентовал лесбийский мультфильм для дошкольников
18:16
Необычные факты о российских туристах
18:02
Высланной из Москвы Багдасарян нашли работу
17:49
Наташу Королеву перестали узнавать
17:20
Претензии Путина удивили губернатора Петербурга
17:13
Транзит газа через Украину признали рискованным делом
17:09
Под Москвой старушку три недели держали в плену из-за квартиры
17:02
Ляшко заговорил о недостатке телок
16:46
Появилась новая версия избиения россиянки в Турции
16:45
Съемки новых выпусков "Пусть говорят" отменены
16:31
Пескова закрутила роман с французским предпринимателем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отца Жанны Фриске лишили последней надежды
Похороны Бережной показали гниль украинского народа
Шепелев разоблачил любовницу Магомаева
Первый канал уличил Олешко в наглой лжи о причинах увольнения
Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича
Звездный ведущий сбежал с Первого канала вслед за Малаховым
Общество

Как выжить в Третьей мировой

Кадр из фильма "Безумный Макс"
Официальное руководство по выживанию при ядерном взрыве появилось в западной прессе. Оказавшимся в зоне поражения советуют внимательно следить за новостями по телевизору и ни в коем случае не использовать кондиционер для волос.
прочитано 447 раз

Советы по подготовке к апокалипсису, опубликованные в британской прессе, в целом, повторяют пункты, известные любому "выживальщику". Но встречаются в инструкции и забавные, с точки зрения здравого смысла, рекомендации.

ПО ТЕМЕ

Путин предсказал итог войны России и США

Агрессор Трамп отрепетировал ядерный апокалипсис

США готовят сценарий ядерного удара по России

Общественность взволновала заочная перепалка между лидером Северной Кореи и президентом США. Ким Чен Ын пообещал нанести ракетный удар по американской базе на острове Гуам, Дональд Трамп в ответ призвал на голову адепта чучхе огненные кары небесные. Аналитики пока не сошлись во мнении, кончится ли дело Третьей мировой войной. Но журналисты решили, что подготовить читателей к ядерному апокалипсису все же стоит.

Итак, первым делом – это уже прямо сейчас, пока гром не грянул – рекомендуется озаботиться поиском подходящего убежища поблизости от вашего жилища. Надо выяснить, оборудованы ли общественные здания в вашем районе противорадиационными укрытиями. "Если информации о таких местах нет, следует составить свой список потенциальных убежищ: это могут быть подвалы, либо центральные комнаты без окон средних этажей высоких зданий", – пишет британский таблоид The Sun.

Комплект припасов также надо заготовить заранее. Официальная инструкция советует иметь два таких комплекта: один небольшой – в машине, на случай экстренной эвакуации, второй, побольше – дома или на рабочем месте. В "тревожный чемоданчик" надо сложить нескоропортящуюся еду, несколько фонариков на батарейках или с ручным заводом, запас батареек. В момент удара члены семьи могут быть в разных местах, поэтому нужно заранее решить, как вы свяжетесь друг с другом и соберетесь вместе, подчеркивают авторы руководства.

Далее следуют рекомендации по поведению во время атаки и самого взрыва. Если вас предупредили, что "оно вот-вот начнется" – немедленно в то самое убежище. Чтобы защититься от радиоактивных частиц, следует укрыться в ближайшем здании, предпочтительно из кирпича или бетона, советуют эксперты. А лучше всего, утверждают они, оказаться как можно глубже под землей (пункт, вызывающий нехорошие ассоциации). В этом укрытии надо сидеть до тех пор, пока власти не сообщат, что угроза миновала.

Как же услышать это сообщение? "Слушать официальную информацию онлайн, по радио или по телевизору, следовать инструкциям работников аварийно-спасательных служб", – указывает руководство.  "Возможно, вам придется оставаться в укрытии около месяца : количество радиоактивных осадков напрямую зависит от размера бомбы и от того, насколько близко к земле она взорвалась".

Если вам совсем не повезло и вы оказались во время взрыва на улице, рекомендуется укрыться за чем угодно, что хоть как-то может защитить. "Распластайтесь на земле и прикройте голову. Если взрыв произошел на расстоянии, взрывная волна может дойти до вас через 30 секунд. Если во время или после взрыва вы были на улице, постарайтесь как можно быстрее очистить тело от радиоактивного материала. Снимите одежду, чтобы не дать радиоактивным частицам распространяться – вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Примите душ, хорошо намылившись. Вымойте голову шампунем или мылом. Не используйте кондиционер для волос", – настаивают составители руководства. Чем не угодил экспертам кондиционер, к сожалению, не уточняется.

Надо отметить, что при взрыве ядерного боеприпаса мощностью всего в одну мегатонну на расстоянии минимум в 4 километра от эпицентра не устоит ни одно здание. Вместо застройки будет просто "стекловидная корка" – температура измеряется тысячами градусов Цельсия. Посмотреть телевизор тоже не получится – электромагнитное излучение убивает все электроприборы на расстоянии километров в 40. И напомним – речь пока идет о мощности в 1 мегатонну. 

Словом, если публикация рассчитана на европейских граждан, то смысла в ней немного. На просторах Европы после того, как откроются "врата ада", едва ли найдется место, где можно спрятаться. Если только не закопаться заблаговременно в подземный бункер. Больше шансов найти укромное местечко у жителей Америк и России с ее необъятными просторами (да, ну и Африки, конечно). Хотя, в любом случае, сценаристы апокалипсиса уверены: человечеству, если оно все же выживет, придется все начинать заново. Остается надеяться, что мир еще не окончательно сошел с ума. И Трамп с Ким Чен Ыном ограничатся фехтованием в информационном поле.

Автор: Андрей Евлампиев10 августа 2017, 16:03

комментарии

Политика

МИД Украины объяснил отказ от визового режима с Россией
Преданную мужем Макрон неожиданно поддержали в России
Кравчук увидел в Порошенко дурака
Запад пытается раздавить Сербию из-за дружбы с Россией

Шоу-бизнес

Глюк'oZa высказалась о незамысловатом пении Бузовой
Барановскую просят прятать лицо из-за жутких пятен
Катя Жужа оправдалась за макияж 9-летней дочери
Панин согласился заменить Малахова в "Пусть говорят"

Проишествия

Московскую студентку зарезали на романтическом свидании
Планировавшего сбить самолет США россиянина поймали в Турции
Крокодил-гигант набросился на оператора во время съемки (видео)
Как банда малолеток расправлялась с москвичами

Lifestyle

Лучшие работы основателя "Веселых ребят" Павла Слободкина
Роковая судьба актера Виктора Авилова
Певца Ашера обвинили в намеренном заражении любовниц
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Политика

Отказавшийся от пожилой жены Макрон близок к самоубийству

Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Шоу-бизнес

Ведущий ТНТ развелся с женой

Главный "таксист" страны ушел из семьи

Шоу-бизнес

Отца Жанны Фриске лишили последней надежды

Семье певицы придется вернуть многомиллионный долг

Общество

Горячая немка помяла спину Саакашвили

Подробности уголовного дела в отношении экс-президента

Гороскоп

Криштиану Роналду добился успехов в футболе с помощью секса
Судьба Алеси Кафельниковой предрешена
Брак Абрамовича и Жуковой оказался роковым
Правда об онкологии Бориса Моисеева

Фоторепортажи

Новоиспеченные знаменитые мамы
Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки
Путин шепнул шутку на ушко Овечкину
Откровенные фотографии новой пассии Абрамовича

Спорт

Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)
Почему Макгрегор должен победить Мейвезера
Дарья Клишина отказалась брать в руки флаг России
Бездетные женщины набросились на беременную Уильямс

Регионы

Суровые челябинские женщины облаяли бывалого таксиста (видео)
Хирург оторвал руку находящемуся в утробе малышу
Путину пожаловались на судей питерского арбитража
Претензии Путина удивили губернатора Петербурга
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru