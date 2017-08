Как выжить в Третьей мировой

Советы по подготовке к апокалипсису, опубликованные в британской прессе, в целом, повторяют пункты, известные любому "выживальщику". Но встречаются в инструкции и забавные, с точки зрения здравого смысла, рекомендации.

Общественность взволновала заочная перепалка между лидером Северной Кореи и президентом США. Ким Чен Ын пообещал нанести ракетный удар по американской базе на острове Гуам, Дональд Трамп в ответ призвал на голову адепта чучхе огненные кары небесные. Аналитики пока не сошлись во мнении, кончится ли дело Третьей мировой войной. Но журналисты решили, что подготовить читателей к ядерному апокалипсису все же стоит.

Итак, первым делом – это уже прямо сейчас, пока гром не грянул – рекомендуется озаботиться поиском подходящего убежища поблизости от вашего жилища. Надо выяснить, оборудованы ли общественные здания в вашем районе противорадиационными укрытиями. "Если информации о таких местах нет, следует составить свой список потенциальных убежищ: это могут быть подвалы, либо центральные комнаты без окон средних этажей высоких зданий", – пишет британский таблоид The Sun.

Комплект припасов также надо заготовить заранее. Официальная инструкция советует иметь два таких комплекта: один небольшой – в машине, на случай экстренной эвакуации, второй, побольше – дома или на рабочем месте. В "тревожный чемоданчик" надо сложить нескоропортящуюся еду, несколько фонариков на батарейках или с ручным заводом, запас батареек. В момент удара члены семьи могут быть в разных местах, поэтому нужно заранее решить, как вы свяжетесь друг с другом и соберетесь вместе, подчеркивают авторы руководства.

Далее следуют рекомендации по поведению во время атаки и самого взрыва. Если вас предупредили, что "оно вот-вот начнется" – немедленно в то самое убежище. Чтобы защититься от радиоактивных частиц, следует укрыться в ближайшем здании, предпочтительно из кирпича или бетона, советуют эксперты. А лучше всего, утверждают они, оказаться как можно глубже под землей (пункт, вызывающий нехорошие ассоциации). В этом укрытии надо сидеть до тех пор, пока власти не сообщат, что угроза миновала.

Как же услышать это сообщение? "Слушать официальную информацию онлайн, по радио или по телевизору, следовать инструкциям работников аварийно-спасательных служб", – указывает руководство. "Возможно, вам придется оставаться в укрытии около месяца : количество радиоактивных осадков напрямую зависит от размера бомбы и от того, насколько близко к земле она взорвалась".

Scientists figure out how to wipe out all life on Earth. @8rafael #apocalypse #armageddonhttps://t.co/nBNEvP9Ebn pic.twitter.com/HIlvCfhiJ1