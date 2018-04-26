Московские пенсионеры активно поддерживают проект "Московское долголетие"

Московские пенсионеры все реже сидят дома: около ста тысяч человек принимают участие в проекте "Московское долголетие". В столице открываются новые возможности для людей старшего поколения.

Об успехах программы и массовом участии в ней москвичей рассказал мэр Сергей Собянин на фестивале "Московское долголетие-2018. Время новых возможностей". Большой смотр, посвященной организации досуга москвичей старшего поколения, проходит на ВДНХ.

"Московское долголетие" из проекта стало превращаться в реальность. Сегодня около 100 тысяч москвичей уже записалось в различные кружки, 75 тысяч уже реально работают в них. Эта программа для тех московских пенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, хотят найти новых друзей, которые хотят вести активную жизнь", – сказал Собянин.

Высокую оценку проекту дала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. "Москва запустила уникальный проект, который действительно продлевает жизнь. Я как врач могу сказать, что какие бы мы высокие технологии ни применяли, какие бы новые лекарства, чудодейственные, не использовали, если у нас с вами пожилой человек одинок, если он не востребован, если его окружает пустота, все это будет бесполезно", – сказала Ткачева.

По ее словам, продолжительность жизни в Москве превысила 78 лет. В проект "Московское долголетие" планируют включить до полумиллиона жителей столицы пожилого возраста, добавила представитель Минздрава.





Фестиваль "Московское долголетие-2018. Время новых возможностей" проходит на ВДНХ с 26 по 28 апреля. В эти дни люди старшего возраста могут посетить мастер-классы по компьютерной грамотности и ведению соцсетей, занятия по дизайну и живописи, научиться хоровому пению и исполнению романсов, потанцевать и заняться физкультурой.

Мастер-классы на фестивале проводят известные творческие персоны: народный художник России Александр Рукавишников, народный артист России Владимир Девятова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, популярная телеведущая Арина Шарапова.





Преподаватели Московского городского педагогического университета проведут занятия "С английским по жизни", расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, поделятся секретами и возможностями социальных сетей, научат делать видео и размещать фотоматериалы в интернете.

Вокальные коллективы устроят "Битву хоров" и порадуют слушателей песнями военных лет. На танцевальной площадке пройдут мастер-классы победителей городского конкурса "Бал старшего поколения. Возраст.Net".





Стартовавшая 1 марта 2018 года в Москве программа по активному долголетию ставит своей целью помощь старшему поколению поддерживать активный образ жизни и создать максимум возможностей для самореализации. Для выполнения этой задачи столичные власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта и парки.





Записаться для участия в пилотном проекте можно в территориальных центрах социального обслуживания. Группы формируются по мере набора желающих посещать соответствующее занятие. Самыми популярными направлениями, которые выбирают московские пенсионеры, стали информационные технологии, английский язык и фитнес.



