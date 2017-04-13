В Москве к пенсионерам прикрепят личных терапевтов

В столичные поликлиники внедрят пилотный проект по улучшению медицинской помощи пожилым пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе эксперимента созданы специальные участки, к которым прикрепили небольшое количество пациентов с хроническими заболеваниями, передает ТАСС.

Пенсионеры получили возможность в случае необходимости связываться с лечащим врачом или медсестрой по телефону, чтобы получить консультацию по вопросам приема лекарств и состояния здоровья. "Эксперимент удался и сейчас внедряется в другие клиники. У нас уже около 60 тысяч пациентов изъявили желание перейти на эту систему", – сообщил градоначальник.