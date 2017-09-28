Собянин предложил повысить размер льгот пожилым москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением увеличить размер минимальной пенсии в столице. Об этом градоначальник сообщил на встрече с представителями ветеранской общественности в Московском городском совете ветеранов войны и труда.

"Я думаю, что в следующем году все-таки будет увеличена федеральная пенсия", – сказал Собянин. Вместе с тем он отметил, что необходимо значительно повысить размер минимальной пенсии в столице.

Градоначальник предложил создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса. "Выработаем с вами оптимальный вариант так, чтобы мы уже четко представляли, какой уже объем необходим из бюджета выделить, чтобы обеспечить нормальную минимальную пенсию по Москве", – добавил Собянин.

По словам мэра, повышение коснется большого количества москвичей – более миллиона человек. "Это очень важная история", – подчеркнул столичный градоначальник.





Кроме того, Собянин выступил с предложением повысить размер льгот московским пенсионерам и ветеранам. Градоначальник отметил, что в этом деле нужно учитывать инфляционные процессы. В таких условиях, уверен он, столичным властям необходимо вернуться к повышению льгот для ветеранов и пожилых людей. Мэр пообещал, что эта тема обязательно будет учитываться при формировании бюджета.

